Tottenham, cu românul Radu Drăgușin titular, a evoluat sâmbătă pe teren propriu contra lui Newcastle, în etapa a 20-a a campionatului Angliei.

Tottenham a deschis scorul repede, prin Solanke, în minutul 4, dar Newcastle a întors scorul până la pauză, prin Gordon și Isak, acesta din urmă marcând cu ajutorul lui Drăgușin, care a deviat nefericit o centrare.

Mai mult, Radu Drăgușin l-a supărat pe antrenorul Postecoglou cu o pasă simplă greșită inexplicabil, astfel că românul a fost schimbat la pauză. Meciul aflat în desfășurare a început la ora 14.30.

A very well worked goal as the ball goes out to Murphy on the right and he plays it across goal, Dragusin gets a touch on it then it hits Isak's toe and goes in!