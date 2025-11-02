Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:02
83 citiri
Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
Radu Drăgușin FOTO X Fabrizio Romano

Echipa engleză Chelsea a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de concitadina Tottenham Hotspur, în etapa a 10-a din Premier League.

Tottenham l-a pierdut pe Lucas Bergvall, accidentat, încă din minutul 7, iar Joao Pedro a marcat unicul gol al înfruntării, în minutul 34, din pasa lui Caicedo. Pedro Neto (Chelsea) a părăsit şi el terenul accidentat, în minutul 85, iar elevii lui Enzo Maresca s-au impus la limită în deplasare.

Românul Radu Drăgușin n-a jucat la Tottenham, fiind în continuare în perioada de recuperare după accidentare.

În clasament, Chelsea a ajuns-o pe Tottenham la numărul de puncte, 17, dar este cu un loc în urma acesteia, 3 pentru Tottenham, 4 pentru Chelsea.

Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României, într-un ”derby secuiesc”, așa cum a...
Încă un pas greșit pentru Edi Iordănescu. Ce-a făcut echipa românului
Încă un pas greșit pentru Edi Iordănescu. Ce-a făcut echipa românului
Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa grupării Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei...
#Radu Dragusin, #echipa, #premier league, #derby, #tottenham, #Chelsea , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
  2. ”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
  3. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  4. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  5. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  6. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
  7. Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"
  8. Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul
  9. Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”
  10. FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj