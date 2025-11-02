Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea

Echipa engleză Chelsea a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de concitadina Tottenham Hotspur, în etapa a 10-a din Premier League.

Tottenham l-a pierdut pe Lucas Bergvall, accidentat, încă din minutul 7, iar Joao Pedro a marcat unicul gol al înfruntării, în minutul 34, din pasa lui Caicedo. Pedro Neto (Chelsea) a părăsit şi el terenul accidentat, în minutul 85, iar elevii lui Enzo Maresca s-au impus la limită în deplasare.

Românul Radu Drăgușin n-a jucat la Tottenham, fiind în continuare în perioada de recuperare după accidentare.

În clasament, Chelsea a ajuns-o pe Tottenham la numărul de puncte, 17, dar este cu un loc în urma acesteia, 3 pentru Tottenham, 4 pentru Chelsea.

