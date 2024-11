Dovada că Radu Drăgușin a prevestit dezastrul. Ce s-a întâmplat la golul primit de Tottenham FOTO

Radu Drăgușin a făcut o greșeală imensă în meciul dintre Galatasaray și Tottenham din Europa League, încheiat cu 3-2 pentru echipa din Turcia.

Radu Drăgușin a început ca titular meciul dintre Galatasaray și Tottenham din Europa League. La pauză, scorul era deja 3-1 pentru formația turcă.

Al doilea gol al formației din Istanbul a fost marcat de Osimhen după o eroare incredibilă a lui Drăgușin. Acesta a primit o minge în centru, dar a făcut o preluare prea lungă și a fost deposedat. Atacantul nigerian a scăpat apoi spre poartă și l-a executat pe portarul lui Tottenham.

Pe rețelele sociale, Drăgușin a fost desființat de fanii echipei engleze. "E mediocru! Nu înțeleg cum de l-a vrut Bayern!", a scris unul dintre suporteri.

Totuși, a apărut și o dovadă care arată că Radu Drăgușin i-a transmis colegului său Davies să nu-i paseze și să mute jocul pe flancul stâng, unde jucătorii lui Spurs erau în superioritate numerică.

Look at Dragusin clearly telling Ben Davies to pass it to the left (where there's less pressure), but Ben Davies ends up playing it to Radu who loses the ball leading to another goal conceded. Terrible communication across our players today. pic.twitter.com/Zm2pRxG44V