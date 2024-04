Probleme pentru Radu Drăgușin. Tottenham vrea alt fundaș central

Radu Drăgușin (22 de ani) s-a transferat la Tottenham în mercato de iarnă, când gruparea din Premier League a achitat de italienilor de la Genoa aproximativ 30 de milioane de euro.

GiveMeSport spune că Tottenham vrea să transfere alt jucător ca fundaș central, pe Mohamed Simakan de la Leipzig.

Fotbalistul are o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro care va intra în vigoare în această vară.

Deocamdată RB Leipzig consideră că ”sunt la adăpost” datorită clauzei de reziliere.

Victor Becali a menționat că lui Drăgușin îi trebuie timp pentru a se impune la Tottenham.

”Îi trebuie timp lui Drăgușin. Nu, gata, a jucat Drăgușin, a înscris un jucător de lângă el... Nu! Și nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăgușin. E un băiat tânăr, are o concurență foarte, foarte mare. Joacă, are concurență cu poate doi dintre cei mai buni fundași centrali din Europa, nu e ușor.

Oamenii când aruncă cu milioanele așa, eu cred că știu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că știu și ce fac cu ele”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV.