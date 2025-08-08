Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 11:12
344 citiri
Tottenham, învinsă de Bayern FOTO X Brfootball

Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 4-0, de campioana en titre a Germaniei, Bayern Munchen, într-un meci amical disputat joi pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei, în fața a 72.000 de spectatori.

Harry Kane, fostul atacant al lui Tottenham, a deschis scorul în minutul 12, celelalte goluri fiind marcate de Kingsley Coman (61), Lennart Karl (76) și Jonah Kusi-Asare (81).

Fundașul român Radu Drăgușin, aflat în recuperare după o gravă accidentare suferită în sezonul trecut, nu a făcut parte din lotul lui Tottenham la acest meci, revenirea sa fiind prevăzută în septembrie.

Acesta este primul eșec suferit de Tottenham în partidele de pregătire din această vară sub comanda noului său antrenor, Thomas Frank, după victoriile cu Reading (2-0) și Arsenal Londra (1-0) și remizele cu Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) și Newcastle (1-1).

Tottenham Hotspur urmează să dispute Supercupa Europei, pe 13 august la Udine (Italia), împotriva formației franceze Paris Saint-Germain, câștigătoarea Ligii Campionilor.

PSG și-a reluat miercuri antrenamentele, la trei săptămâni și jumătate după eșecul suferit în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, în fața echipei Cheslea Londra (0-3).

