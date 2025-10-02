A spus "Da!" Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham și una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, a trecut recent printr-un moment deosebit în viața personală: și-a cerut iubita, pe Ioana Stan, în căsătorie.

Cererea a fost făcută într-un cadru intim și emoționant, iar anunțul a venit printr-o postare pe Instagram care a strâns mii de reacții în doar câteva ore. Mesajul simplu, dar puternic: „Tu. Eu. Mereu.”

Fotbalistul a postat mai multe imagini alături de logodnica sa, în care surprinde momentul cererii în căsătorie, sub privirile încântate ale fanilor fotbalistului.

Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Drăgușin

Ioana Stan are tot 23 de ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Arhitectură. Tânăra s-a mutat la Londra alături de Radu Drăgușin după transferul acestuia la Tottenham, fiind o prezență discretă, dar constantă în viața sa profesională și personală.

Florin Manea, impresarul fotbalistului, a vorbit deschis despre relația celor doi, lăudând maturitatea Ioanei:

„E o fată educată, cu picioarele pe pământ. Nu e genul care vrea în cluburi. Îl iubește sincer pe Radu și îl ajută în carieră. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Înțelege viața de sportiv și e dispusă la sacrificii”.

Ads