Ziare.com Fara Filtru: Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 19:55
116 citiri
Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”
Radu Drăgușin FOTO X @spurssglobal

Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale și al echipei Tottenham a dezvăluit, pentru FRF TV, cum se pregăteşte să revină pe teren şi nu îşi ascunde nerăbdarea în acest sens.

„Nu ştiu când voi reveni exact, dar sunt în ultima fază a recuperării. Uneori asta e cea mai lungă, când simţi că mai ai puţin, dar ştiu că nu trebuie să grăbesc”, a spus Drăguşin.

În interviul acordat, Drăguşin a rememorat momentul nefericit al accidentării şi a vorbit despre greutăţile perioadei de recuperare. „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea, mi-a fost greu să accept”, a mărturisit el.

Fotbalistul a dezvăluit şi că mesajele de susţinere primite de la suporteri, colegi şi familie au avut un impact puternic asupra sa.

„Am primit multe mesaje de susţinere, fanii au fost incredibili şi le mulţumesc pentru asta. Am ţinut legătura şi cu colegii de la lot, au fost alături de mine”, a spus el.

Locuind la marginea Londrei, într-o zonă liniştită, împreună cu iubita şi câinele lor, Ragnar, Radu a urmărit cu sufletul la gură partidele echipei naţionale şi ale clubului său, trăind emoţiile de pe margine.

„Am avut foarte mari emoţii la meciuri, e greu din tribună”, a spus el.

În privinţa campaniei de calificare, fundaşul rămâne optimist: „Eu nu sunt pesimist, cred că încă ne putem califica. Avem posibilitatea de a recupera punctele pierdute, trebuie să rămânem concentraţi şi să luptăm până la final. Mai avem patru meciuri şi trebuie să le abordăm cu determinare şi ambiţie”.

În timpul liber, Radu îşi petrece timpul alături de iubita sa şi câinele lor Ragnar. „Viaţa alături de Ragnar este foarte dinamică, la fel ca acest oraş. Este un copilaş de câine, abia are şase luni şi ne aduce foarte multă bucurie şi energie”, spune fotbalistul.

Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 4-0, de campioana en titre a...
Accidentarea stupidă a unui pilot de top, după ce a câștigat cursa și a ieșit din mașină VIDEO
Accidentarea stupidă a unui pilot de top, după ce a câștigat cursa și a ieșit din mașină VIDEO
Connor Zilisch, câştigătorul cursei NASCAR Xfinity Series, a doua divizie a organizaţiei automobiliste din SUA, de la Watkins Glen International din New York, a suferit un accident grav pe...
#Radu Dragusin, #tottenham, #nationala, #accidentare , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E gata! Cine va modera prima emisiune, dupa plecarea cu scandal a celui mai bine platit prezentator
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Concurenta pentru CFR Cluj! Vor sa il transfere pe Andrei Coubis
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șucu a răspuns amenințărilor lui Iorgulescu: „Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie?”
  2. Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”
  3. ”E un cameleon”. Ce spune presa din Belgia despre Mircea Rednic și echipa sa
  4. Președintele din Liga 1 care este gata să îi ia locul lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF
  5. Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo
  6. Cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City a plecat de la echipa lui Guardiola
  7. Hagi a ales să-i întindă o mână fotbalistului în care toți oltenii își puneau speranțe: "Este ultima lui șansă"
  8. Legendarul Roger Federer revine pe teren, după 3 ani. Unde poate fi văzut
  9. Decizie finală. Ce se întâmplă în Europa cu câștigătoarea Cupei și Supercupei Angliei
  10. Vestea proastă primită de PSG pentru meciul din Supercupa Europei