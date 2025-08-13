Radu Drăgușin are un nou căpitan la Tottenham. E un rival al românului

Fundașul argentinian Cristian Romero a fost ales noul căpitan al echipei engleze Tottenham Hotspur, după plecarea atacantului sud-coreean Heung-min Son în Liga nord-americană de fotbal (MLS), informează agenția EFE.

În ciuda zvonurilor referitoare la un posibil transfer al său de la Tottenham la Atletico Madrid în această vară, ”Cuti” Romero și-a reafirmat angajamentul față de Spurs și va fi căpitanul echipei londoneze împotriva francezilor de la Paris Saint-Germain, miercuri seara la Udine (Italia), cu ocazia Supercupei Europei.

Tottenham, câștigătoarea ediției trecute a competiției Europa League, nu va conta la meciul cu PSG pe fundașul român Radu Drăgușin, aflat în continuare în recuperare după o gravă accidentare suferită în iarnă.

”Am vorbit cu Cuti și el va fi căpitanul nostru”, a declarat antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank. ”A fost foarte mândru și fericit de asta. Este un lucru imens să poți conduce această echipă, nu doar în Supercupă, ci pe tot parcursul sezonului. Are toate calitățile necesare”, a subliniat tehnicianul.

În vârstă de 27 de ani, Romero a sosit la Tottenham în august 2021, de la echipa italiană Atalanta Bergamo, inițial sub formă de împrumut, înainte de a fi transferat definitiv de clubul londonez. El a disputat în total 124 de meciuri în tricoul lui Tottenham, în toate competițiile, marcând 7 goluri.

Cristian Romero are 44 de selecții (3 goluri) la naționala Argentinei, cu care a devenit campion mondial în 2022, în Qatar.

Ads