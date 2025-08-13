Radu Drăgușin are un nou căpitan la Tottenham. E un rival al românului

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:51
226 citiri
Radu Drăgușin are un nou căpitan la Tottenham. E un rival al românului
Radu Drăgușin FOTO X Fabrizio Romano

Fundașul argentinian Cristian Romero a fost ales noul căpitan al echipei engleze Tottenham Hotspur, după plecarea atacantului sud-coreean Heung-min Son în Liga nord-americană de fotbal (MLS), informează agenția EFE.

În ciuda zvonurilor referitoare la un posibil transfer al său de la Tottenham la Atletico Madrid în această vară, ”Cuti” Romero și-a reafirmat angajamentul față de Spurs și va fi căpitanul echipei londoneze împotriva francezilor de la Paris Saint-Germain, miercuri seara la Udine (Italia), cu ocazia Supercupei Europei.

Tottenham, câștigătoarea ediției trecute a competiției Europa League, nu va conta la meciul cu PSG pe fundașul român Radu Drăgușin, aflat în continuare în recuperare după o gravă accidentare suferită în iarnă.

”Am vorbit cu Cuti și el va fi căpitanul nostru”, a declarat antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank. ”A fost foarte mândru și fericit de asta. Este un lucru imens să poți conduce această echipă, nu doar în Supercupă, ci pe tot parcursul sezonului. Are toate calitățile necesare”, a subliniat tehnicianul.

În vârstă de 27 de ani, Romero a sosit la Tottenham în august 2021, de la echipa italiană Atalanta Bergamo, inițial sub formă de împrumut, înainte de a fi transferat definitiv de clubul londonez. El a disputat în total 124 de meciuri în tricoul lui Tottenham, în toate competițiile, marcând 7 goluri.

Cristian Romero are 44 de selecții (3 goluri) la naționala Argentinei, cu care a devenit campion mondial în 2022, în Qatar.

Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”
Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale și al echipei Tottenham a dezvăluit, pentru FRF...
Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 4-0, de campioana en titre a...
#Radu Dragusin, #tottenham, #capitan, #rival, #roman , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Radu Drăgușin are un nou căpitan la Tottenham. E un rival al românului
  2. Lovitură de imagine pentru David Popovici: ”Copilul din mine se bucură”
  3. Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul
  4. Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
  5. Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
  6. Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
  7. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
  8. Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
  9. Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
  10. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare