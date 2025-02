E oficial! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Tottenham: ”Putem confirma”

Accidentat în ultimul meci de Europa League, cu Elfsborg, Radu Drăgușin are o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, iar Tottenham a făcut un anunț oficial privitor la internaționalul român

”Putem confirma că Radu Drăgusin va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o leziune a ligamentului încrucișat anterior (ACL) la genunchiul drept. Radu va fi evaluat de echipa noastră medicală pentru a stabili când poate reveni la antrenamente. Suntem cu toții alături de tine, Radu”, au anunțat cei de la Spurs pe rețelele sociale.

Accidentarea a venit într-un moment în care Drăgușin era titular la Tottenham. El a fost teren în majoritatea meciurilor jucate în acest sezon: 23 de meciuri consecutive, cu fundașul naționalei pe teren.

Ca urmare, Drăgușin nu va mai juca pentru Spurs în acest sezon și va rata primele meciuri ale naționalei României din preliminariile CM 2026.

We can confirm that Radu Dragusin will undergo surgery for an Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury to his right knee.

Radu will be assessed by our medical team to determine when he can return to training.

We're all with you, Radu 🤍 pic.twitter.com/IvedtfQy8X