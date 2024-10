Tottenham, echipa internaționalului român Radu Drăgușin, a evoluat sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 8-a din Premier League, contra lui West Ham United.

Tottenham s-a impus categoric, cu 4-1, în ciuda faptului că West Ham a deschis scorul prin Kudus în minutul 18. Spurs a revenit cu reușitele semnate de Kulusevski (36), Bisssouma (52), Areola (autogol, 55) și Son (60).

Meciul a fost marcat de o încleștare între jucătorii celor două echipe, în urma căreia același Kudus de la West Ham a fost eliminat.

Revenit de la națională, unde a marcat primul său gol sub tricolor, în meciul din Cipru în Liga Națiunilor, Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve la Tottenham pe întreaga durată a partidei.

Mohamed Kudus just slapped two spurs players put the other on the floor and got fucking sent off🤣🤣 pic.twitter.com/fRsm2E3nkt