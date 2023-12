Vestea momentului despre cel mai bun fotbalist român, curtat de Barcelona și Tottenham: ”Va semna zilele viitoare”

Fundașul român Radu Drăgușin (21 de ani), cel mai valoros fotbalist român al momentului, cotat la 10 milioane de euro, își va decide viitorul în următoarele zile.

Astfel, intrat în atenția unuor cluburi uriașe precum FC Barcelona și Tottenham, Radu Drăguțin e dispus să continue la Genoa, echipa italiană din Serie A.

”Radu Drăgușin este următorul jucător căruia îi vom prelungi contractul, până în iunie 2028”, a declarat Marco Ottolini, directorul sportiv de la Genoa, conform unui cunoscut jurnalist italian, Fabrizio Romano, specializat pe piața transferurilor.

Prelungirea contractului ar veni cu o mărire de salariu, de la 600.000 la un milion de euro pe sezon. ”Va semna zilele viitoare”, a precizat Romano.

”Nu are o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, așa cum s-a spus”, a specificat Ottolini.

