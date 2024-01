Fratele lui Radu Drăgușin, în lacrimi! Imagini extraordinare postate pe contul clubului Tottenham VIDEO

Radu Drăgușin a debutat pentru Tottenham, iar momentul a fost unul emoționant pentru fratele lui, Alex.

Alex Drăgușin a lăcrimat în momentul în care fratele lui, Radu, a intrat pe teren în meciul ditnre Manchester United și Tottenham.

Alex are un restaurant în zona de nord a Bucureștiului și, împreună cu clienții, se uita la meciul de pe Old Trafford.

"Un moment de mândrie pentru Radu și fratele lui", se arată pe site-ul clubului Tottenham.

Echipa engleză Tottenham a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu Manchester United, în etapa a 21-a din Premier League.

Wholesome content as Radu Dragusin makes his Spurs debut 🐉

A proud moment for Radu and his brother, Alex! 🤍 pic.twitter.com/IjDeq8UQM3