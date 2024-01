Radu Drăgușin, prezentare magnifică la Tottenham! "Suntem încântați" VIDEO

Fundaşul Radu Drăguşin a efectuat, miercuri, vizita medicală la Tottenham, iar astăzi a venit și anunţul oficial al transferului jucătorului român.

Radu Drăgușin este protagonistul unui material de prezentare extraordinar pe rețelele sociale ale clubului Tottenham. "Radu a sosit. Suntem încântați să anunțăm transferul lui Drăgușin de la Genoa".

Fanii echipei Tottenham sunt bucuroşi de sosirea românului, ei subliniind în social media că joi este Ziua lui Drăguşin la Spurs.

La 21 de ani (va împlini 22 de ani la 3 februarie), Radu Drăguşin este al patrulea fotbalist care va juca la Tottenham, după Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu şi Vlad Chiricheş.

Radu has arrived 🤍

We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️