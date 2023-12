După golul marcat cu Inter de Radu Drăgușin, a venit anunțul de la miezul nopții: "Antrenorul a aprobat transferul"

Se redeschide calea lui Radu Drăgușin spre Premier League. Celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano a dezvăluit pe contul lui de X că fundașul român este aproape de Tottenham.

Radu Drăgușin a marcat pentru Genoa în meciul cu Inter, scor 1-1, iar veștile bune continuă să apară. Omul care dă ora exactă în materie de transferuri internaționale, jurnalistul italian Fabrizio Romano, a dezvăluit în miezul nopții că Tottenham are două variante de fundaș central.

„Tottenham vrea ca noul fundaș central să semneze săptămâna viitoare și are două planuri pregătite.

Continuă discuțiile pentru Jean-Clair Todibo ca prioritare, dar cei de la Spurs nu vor aștepta pentru totdeauna – următoarele zile vor fi cruciale.

Tottenham a contactat-o pe Genoa pentru Radu Drăgușin și o ofertă oficială va fi trimisă curând pentru a avansa în negocieri.

Atât Todibo, cât și Drăgușin au fost aprobați de Ange Postecoglu, care vrea ca noul fundaș central al echipei să vină săptămâna viitoare”, scrie Fabrizio Romano în postarea sa de pe X.

🚨⚪️ Understand Tottenham want new centre back deal sealed by next week — Todibo talks on but if it won’t be done shortly, Spurs have another plan.

🇷🇴 Told Spurs have now opened talks also with Genoa for Radu Dragusin! Bid could be sent soon.

Postecoglou also approved Dragusin. pic.twitter.com/TwPvvLf2LY