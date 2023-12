Jurnalistul Fabrizio Romano anunță: "Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua lui echipă. Va fi un contract pe termen lung"

Jurnalisutl italian Fabrizio Romano, specializat pe transferuri, a anunțat că Radu Drăgușin va semna curând cu o forță din Premier League.

Drăgușin s-a înțeles cu Tottenham asupra contractului pe care îl va avea la echipa din capitala Angliei.

Mai rămâne doar ca Tottenham și Genoa să convină asupra sumei de transfer, dar discuțiile sunt aproape finalizate.

Fabrizio Romano a notat pe pagina de X:

"Înțeleg că Tottenham a ajuns la o înțelegere cu Radu Drăgușin pentru un contract pe termen lung.

Negocierile în curs de desfășurare cu Genoa au fost dezvăluite în urmă cu două zile.

Genoa vrea 30 de milioane de euro, Spurs vrea să cheltuiască în jur de 25 de milioane de euro. Discuțiile progresează".

