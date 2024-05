Radu Drăgușin a fost titular în meciul dintre Tottenham și Manchester City. Partida poate decide titlul în Anglia, cu o etapă rămasă de jucat.

Radu Drăgușin a fost titularizat de Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, în partida pe care londonezii au jucat-o acasă contra lui Manchester City.

Românul a avut o intervenție senzațională în finalul primei reprize, când a respins din fața porții mingea șutată de Bernardo Silva.

În repriza a doua, Manchester City a punctat totuși de două ori prin Haaland (minutele 51 și 90+1) și a câștigat cu 2-0.

Meciul putea avea o altă soartă, dacă Son nu rata singur cu portarul (minutul 86).

Cu acest succes, Manchester City a trecut pe primul loc în Anglia, cu 88 de puncte, două peste Arsenal. Echipa lui Guardiola poate câștiga titlul în ultima etapă, când joacă acasă cu West Ham.

idc what anyone says if u didn’t cheer for dragusin here your weird especially given the fact he’s had limited minutes pic.twitter.com/dSlSEoBmgB