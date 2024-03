Reacția scurtă a lui Radu Drăgușin după ce a jucat aproape o repriză la Tottenham: "COYS”

Echipa engleză Tottenham a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de gruparea Aston Villa, într-un meci al etapei a 28-a din Premier League. Radu Drăguşin a jucat aproape întreaga repriză secundă.

După o primă repriză fără ocazii şi fără goluri, Ange Postecoglou a fost nevoit să schimbe în apărare, după accidentarea lui Micky van de Ven. A intrat în joc Radu Drăguşin, din minutul 49, iar fundaşul român a primit şi un cartonaş galben, în minutul 61, pentru un fault.

Oaspeţii au rezolvat meciul în doar trei minute. James Maddison a deschis scorul în minutul 50, din pasa lui Pape Sarr, apoi a venit rândul lui Brennan Johnson să înscrie, cu asisst de la Son Heng-Min. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, după eliminarea lui John McGinn, la faultul asupra lui Destiny Udogie. Tottenham a mai marcat de două ori în prelungiri. Mai întâi a făcut-o Son, în minutul 90+1, pentru ca Timo Werner să stabilească rezultatul final, în minutul 90+4.

În clasament, cele două formaţii sunt vecine. Tottenham a ajuns pe locul 5, cu 53 de puncte, iar Aston Villa este cu un loc mai sus, pe 4, cu 55 de puncte.

După meciul în care a jucat cel mai mult până acum la Tottenham, Radu Drăgușin a avut o postare pe Instagram, în care a precizat doar 4 litere, "COYS” (n.r Come On You Spurs)"

