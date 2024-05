Situația dramatică a lui Radu Drăgușin la Spurs: ”Imaginați-vă cum se simte cu adevărat. Eu n-aș fi surprins...”

Echipa engleză FC Liverpool a dispus duminică, pe teren propriu, scor 4-2, de gruparea londoneză Tottenham, în etapa a 36-a din Premier League.

„Cormoranii” au deschis scorul în minutul 16, prin Mohamed Salah, pentru ca Andy Robertson să facă 2-0 în minutul 45. În partea secundă Cody Gakpo a înscris pentru 3-0, iar Harvey Elliott a ridicat scorul la 4-0 pentru Liverpool. Elevii lui Klopp nu au mai forţat şi Tottenham a replicat rapid, făcând 4-2 în numai câteva minute. Richarlison a înscris în minutul 72, iar Heung-Min Son în minutul 77.

Însă revirimentul oaspeţilor s-a oprit în acest punct. Radu Drăguşin, fundaşul român al lui Tottenham, a rămas pe banca rezervelor, iar Liverpool s-a impus cu 4-2.

Situația lui Radu Drăgușin, care n-a evoluat deloc în ultimele 6 meciuri ale lui Spurs, în ciuda problemelor defensive ale echipei lui Postecoglou, a provocat un val de reacții în mediul online.

”Imaginați-vă cum se simte cu adevărat Drăgușin. În calitate de fundaș, să rămăi rezervă la fiecare meci, în ciuda faptului că echipa ta primește gol după gol în fiecare săptămână.

Acesta este genul de lucru care îi întoarce pe jucători împotriva managerilor. Ar fi cineva surprins ca el să plece în această vară? Eu n-aș fi”, este un mesaj sugestiv postat pe rețeaua X.

