Radu Drăgușin are probleme la Tottenham: ar putea ajunge "să plângă" după Bayern Munchen

Radu Drăgușin a bifat puține minute din momentul în care a decis să semneze cu Tottenham și să o refuze pe Bayern Munchen.

Cu siguranță că fundașul român va avea parte de mult mai multe șanse în viitor, dar situația nu se prezintă în favoarea lui în acest moment.

Concret, antrenorul Ange Postecoglou mizează pe doi fundași centrali: argentinianul Cristian Romero și olandezul Micky van de Ven.

Primul este unul dintre căpitanii echipei. Al doilea, cel care teoretic este concurentul lui Radu Drăgușin pe post, este renumit pentru viteza lui fantastică.

În meciul cu Brentford de pe 31 ianuarie, Micky van de Ven a devenit cel mai rapid fotbalist din Premier League, din momentul în care a început să se măsoare viteza jucătorilor.

El a fost surprins de radar cu 37,38 km/h, întrecând recordul deținut de Kyle Walker (37,31).

Pe lângă faptul că se luptă pe post cu Speedy Gonzales, Drăgușin s-ar putea trezi cu o nouă problemă: Tottenham tratează transferul lui Bremer, liderul apărării de la Juventus.

Cei mai rapizi jucători din Premier League

Van de Ven (Tottenham) --> 37.38 km/h

Kyle Walker (Manchester City) --> 37.31 km/h

Chiedozie Ogbene (Luton Town) --> 36.93 km/h

Pedro Neto (Wolverhampton) --> 36.86 km/h

Dominik Szoboszlai (Liverpool) --> 36.76 km/h

