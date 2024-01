Telenovela Radu Drăgușin este pe punctul de a-și consuma ultimul episod. Fotbalistul român și Genoa au ajuns la o înțelegere cu Tottenham.

Gianluca Di Marzio, jurnalistul italian specializat pe transferuri, a anunțat că totul este rezolvat: "Radu Drăgușin va face azi vizita medicală la Tottenham. El va ateriza la Londra cu un avion privat".

Și Fabrizio Romano a confirmat mutarea: "Radu Drăgușin la Tottenham, s-a făcut! Înțelegerea depășește 30 de milioane de euro, după o nouă oferă făcută peste noapte. Spence (n.r. - jucătorul lui Tottenham) merge la Genoa împrumut. Drăgușin a vrut să meargă la Tottenham, în ciuda ofertei de la Bayern Munchen. Saga e încheiată".

Fabrizio Romano a publicat și un photoshop, cu Drăgușin tricoul lui Tottenham.

