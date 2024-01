Cât de bine vorbește Radu Drăgușin limba engleză: interviul apărut pe site-ul clubului Tottenham VIDEO

Clubul Tottenham a anunţat, joi seară, că a obţinut serviciile fotbalistului Radu Drăguşin, acesa semnând un contract pe şase ani.

“Suntem încântaţi să anunţăm achiziţionarea lui Radu Drăguşin de la Genoa din Serie A, sub rezerva obţinerii autorizaţiei internaţionale şi a permisului de muncă. Internaţionalul român a semnat un contract cu clubul care va dura până în 2030 şi va purta tricoul cu numărul şase”, notează Tottenham pe site-ul oficial.

Radu Drăgușin a acordat un interviu, dovedind că stăpânește foarte bine limba engleză. "Sunt foarte fericit. E un pas mare pentru mine, dar pot spune că e pasul potrivit. Pot spune că decizia a fost în inima mea. Am avut câ7teva discuții cu antrenorul, am avut o conexiune foarte bună. mi-a spus că îi place stilul meu de joc. Îmi place genul de fotbal din Anglia. Pot spune că sunt un tip care dă totul pentru echipă, îi pot asigura că voi lăsa sută la sută pe teren".

🎙️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.”

