Gafă uriașă în amicalul de lux dintre Tottenham și Bayern München. Ce a făcut internaționalul român Radu Drăgușin VIDEO

Echipa germană Bayern München a învins sâmbătă, la Seul, în Coreea de Sud, formaţia engleză Tottenham, scor 2-1. Fundaşul român Radu Drăguşin a fost titular la londonezi.

Radu Drăguşin a intrat din primul minut al meciului cu Bayern Munchen şi a jucat pe întreaga durată a primei reprize, fiind înlocuit la pauză cu mijlocaşul Yves Bissouma. Bavarezii au deschis scorul în minutul 4, prin Gabriel Vidovic. Acesta a profitat de o greșeală imensă în apărarea lui Tottenham: Drăgușin i-a pasat portarului Vicario, iar acesta a întârzit nepermis de mult și a trimis o pasă greșită sub presiune.

În minutul 54 Leon Goretzka a înscris al doilea gol al germanilor, iar Tottenham a redus din diferenţă prin reuşita lui Bissouma, din minutul 66.

Bayern s-a impus cu 2-1 aducând echipei lui Ange Postecoglou prima înfrângere in cele cinci meciuri amicale disputate.

Tottenham şi Bayern se vor întâlni într-un al doilea meci amical, la Londra, în ziua de 10 august.

