Decizie importantă luată de antrenorul lui Tottenham la Liverpool, chiar de ziua de naștere a lui Drăgușin

Radu Drăgușin, cel mai scump fotbalist român din istorie, împlinește azi, 3 februarie, vârsta de 22 de ani, chiar în ziua în care noua sa echipă, Tottenham, are meci în Premier League, la Liverpool, cu Everton.

Din păcate pentru fundașul român, antrenorul Ange Postecoglou nu i-a dat nici acum șansa de a fi în premieră titular, apelând din nou la cuplul de stoperi Romero - Van de Ven.

Meciul Everton - Tottenham începe la ora 14.30.

