Urmează vremuri grele pentru România, din 2025: „Vom intra într-o perioadă de sevraj economic"

2025 se anunță un an dificil pentru România. Economistul Radu Georgescu anticipează turbulențe majore în plan economic. Acesta a vorbit despre iminența unui „sevraj economic".

„De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clienților și celor care mă urmărescă pe rețelele sociale că vom intra într-o perioadă de sevraj economic.

Și că trebuie să ne pregătim din punct de vedere financiar și mental. Am explicat că economia României a funcționat în ultimii șapte ani pe bază de împrumuturi. În ultimii șapte ani ne-am împrumutat peste 250 de miliarde de euro.

Împrumuturile sunt ca niște steroizi pentru economie. Când iei steroizi, poți să ridici greutăți mai mari. Când nu mai iei steroizi, toate greutățile îți pică în cap", a avertizat analistul, în social media.

România se tot împrumută pentru salarii și pensii

Georgescu a prezentat cu date clare, problemele crunte cu care se confruntă România.

„Am explicat că economia României are un model balcanic. Când luăm salariul, mergem și îl cheltuim în prima seară într-un club de fițe. Până la sfârșitul lunii mâncăm iaurt și covrigi. Ne împrumutăm pentru a plăti chiria sau rata la bancă. Cei 250 de miliarde de euro s-au dus în 90% în salarii și pensii, adică în consum. Nici măcar nu am consumat produse făcute în România.

România are un deficit comercial record, cel mai mare din UE. Dacă acești bani erau investiți în infrastructură (...) România ar fi devenit model de studiu în cărțile de economie. Am ratat o șansă economică uriașă de dezvoltare economică. Probabil, ultima, deoarece nu mai putem să luăm steroizi - împrumuturi. Ultima criză financiară am văzut-o din primul rând, fiind director financiar într-o bancă. Am văzut cum consumul a crescut pe baza împrumuturilor. Și cum s-a prăbușit în lipsa împrumuturilor", a precizat Georgescu.

Ads