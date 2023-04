Stupoare la Românii au talent. Bărbatul care a avut aproape 900 de femei: ”Am ajuns să le cunosc foarte bine, spre rușinea mea”

Radu Iordache, în vârstă de 87 de ani, este unul dintre protagoniștii sezonului 13 din emisiunea ”Românii au talent”.

„Mă numesc Radu Iordache, am 87 de ani, sunt absolvent al Facultății de Mecanică, promoția 1958. Am avut funcția de inginer șef de secție. Aveam 1500 de oameni în subordine. Se lucra în trei schimburi, iar din cauza asta am avut și probleme cu soția. Eu m-am căsătorit cu întreprinderea. În concluzie, divorțează. După ce am divorțat, am făcut un păcat, de la un capăt la altul...destule femei și multe. Scrie în carte”, a povestit concurentul, înainte de a intra pe scenă la Românii au talent, unde s-a remarcat prin recitarea unor poezii de dragoste, pe meserii.

„Am venit la dvs. ca să încerc să vă înveselesc un pic cu foarte multe glume și bancuri pe care nu le-ați mai auzit niciodată. Și cu câteva scrisori de dragoste pe meserii pentru că atunci când cineva scrie o scrisoare, fără să vrea întrebuințează cuvinte din meseria respectivă. Șoferul de la șoferie, zidarul de la zidărie. Dacă vreți, pot să încep cu o scrisoare de dragoste de la un matematician”, a precizat Radu Iordache în fața juraților.

Radu Iordache este și autorul unei cărți, prezentate pe scurt de prezentatorul Pavel Bartoș.

„Auziți, vreau să vă citesc ceva din cartea domnului, „Spovedania unui mare păcătos”. Asta e tare de tot!”, a subliniat Pavel Bartoș.

„Dați-mi voie să nu fiu modest și să mă consider un cunoscător în ceea ce privește relațiile sexuale dintre bărbați și femei, ținând seama că am avut aproape 900 de femei, spre rușinea mea. Am ajuns să le cunosc foarte bine pe tovarășele noastre de viață”, este un pasaj din cartea scrisă de Radu Iordache.