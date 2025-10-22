Radu Jude aduce „Dracula” pe marile ecrane. Mitul vampirului, reinventat prin lentila unui iPhone VIDEO

„Dracula”, cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie, distribuit de Independenţa Film. După un parcurs în festivaluri remarcabil, cu premiera mondială la Locarno şi selecţii la New York, Chicago, Viennale, Sitges sau Varşovia, filmul ajunge pe marile ecrane Cinema City din 29 octombrie, pregătind publicul pentru noaptea de Halloween, cu o reinterpretare radicală a mitului care a făcut celebră Transilvania.

Mitul lui Dracula, revizitat prin lentila unui iPhone şi filtrul Inteligenţei Artificiale

Un regizor frustrat, blocat creativ, apelează la o inteligenţă artificială (falsă) pentru a transforma următorul său film într-un succes. Rezultatul constă într-o serie de viniete tot mai absurde şi surprinzătoare care explorează mitul lui Dracula în toate formele sale. De la o urmărire pe străzile din Sighişoara până la apariţii stranii în satele din România, Dracula este o colecţie de poveşti despre vampiri, iubiri ratate, sânge, grotesc şi imagini generate de AI - o reflecţie despre cinema, mit şi kitsch.

„Am întrebat ChatGPT despre ce e filmul meu şi a răspuns: ”Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Filmul urmăreşte povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecţie asupra istoriei, propagandei şi identităţii naţionale. Pe măsură ce mitul vampirului se împleteşte cu realităţile sociale şi politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie şi comentariu critic. Jude combină scene de repetiţii teatrale, imagini de arhivă şi reflecţii meta-cinematografice, rezultând un film hibrid, provocator şi profund autoreflexiv”. Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că publicul va primi 14-15 poveşti, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, şi tot ce îşi doreşte ”publicul larg” se află în film: nuditate şi sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, şuşe, şuşanele - aşa, ca la porţile Orientului”, spune cineastul Radu Jude.

Ads

Filmat cu un iPhone pe parcursul a 27 de zile, în peste 40 de locaţii (printre care Cetatea Medievală din Sighişoara, Castelul Bethlen din Biertan, cimitirul din Albeşti şi zona Griviţa Roşie din Bucureşti), „Dracula” reuneşte o distribuţie de peste 50 de actori şi figuraţie specială: Adonis Tanţa, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija, Lukas Miko, Andrada Balea, Ilinca Manolache, Şerban Pavlu, Nicodim Ungureanu, Doru Taloş, Alexandra Harapu, Oana Mardare, Eszter Tompa, Alina Şerban şi mulţi alţii.

„Dracula” este un film gândit pentru întunericul sălii de cinema, acolo unde imaginile, sunetul şi umorul său negru îşi găsesc cu adevărat forţa.

Unde poate fi văzut filmul

În România, filmul poate fi văzut în mai multe cinematografe din ţară, inclusiv în reţeaua Cinema City, cu proiecţii în Bucureşti (AFI Cotroceni, Sun Plaza, Park Lake), Cluj Iulius Mall, Timişoara Shopping City, Constanţa City Park, Ploieşti Shopping City, Galaţi, Iaşi Mall Moldova şi Braşov AFI.

Ads

După premiera mondială la Locarno, unde a fost prezentat în competiţia principală, Dracula a fost selectat în peste 15 festivaluri internaţionale şi a avut deja lansări în cinematografe în Franţa, Luxemburg şi America de Nord.

Critica internaţională l-a salutat drept una dintre cele mai provocatoare creaţii ale anului. Screen International a notat că este „un film care sfidează convenţiile şi reinterpretează mitul Dracula în ţara sa de origine”, IndieWire l-a desemnat Critic’s Pick, apreciindu-l ca „prima utilizare cu adevărat inteligentă a AI-ului în cinema”. Libération l-a descris ca „o comedie anarhică şi lucidă despre prost gustul lumii moderne”, iar RogerEbert.com a concluzionat că este „un film care va fi studiat timp de decenii”.

Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru RSC, scenografia de Andreea Popa, costumele de Cireşica Cuciuc, montajul de Cătălin Cristuţiu, animaţia AI de Vlaicu Golcea, iar editarea şi designul de sunet de Sebastian Zsemlye.

„Dracula” este o coproducţie România-Austria-Luxemburg, realizată de Saga Film în coproducţie cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distributions, RT Features, MicroFILM, Samsa Film, Bord Cadre Films şi Sovereign Films, cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute (ÖFI), Film Fund Luxembourg şi Creative Europe – MEDIA.

Ads