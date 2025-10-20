Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a refuzat să se pronunțe asupra oportunității ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, subliniind că decizia de a demisiona îi revine exclusiv lui Ilie Bolojan, dar a explicat că și coaliția de guvernare poate avea o opinie în acest sens.

„Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim -ministru. Eu mi-aș dori ca această decizie a CCR să fie privită în cheia funcționării statului de drept. Important este ca o astfel de decizie să fie extrem de atent și serios examinată”, a subliniat Radu Marinescu, în direct la Antena 3.

Ministrul Justiției a fost întrebat despre acest subiect după ce magistrații CCR au decis că legea privind modificarea pensiilor magistraților, lege pentru care premierul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, este neconstituțională. CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate pe care o primise din partea ICCJ.

„Am informația din spațiul public că este o decizie de admitere strict pe aspectul extrinsec și nu intrinsec. Este un amănunt foarte important pentru că se vizează fondul legii. Iar decizia de plecare sau nu a premierului este una politică și ea se poate lua la nivelul coaliției”, a explicat ministrul Justiției.

