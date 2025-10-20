Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale

Autor: Mihai Diac
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:44
277 citiri
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Radu Marinescu, ministrul Justitiei - FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a refuzat să se pronunțe asupra oportunității ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, subliniind că decizia de a demisiona îi revine exclusiv lui Ilie Bolojan, dar a explicat că și coaliția de guvernare poate avea o opinie în acest sens.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 20 octombrie, că decizia de a demisiona îi revine exclusiv premierului Bolojan.

„Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim -ministru. Eu mi-aș dori ca această decizie a CCR să fie privită în cheia funcționării statului de drept. Important este ca o astfel de decizie să fie extrem de atent și serios examinată”, a subliniat Radu Marinescu, în direct la Antena 3.

Ministrul Justiției a fost întrebat despre acest subiect după ce magistrații CCR au decis că legea privind modificarea pensiilor magistraților, lege pentru care premierul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, este neconstituțională. CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate pe care o primise din partea ICCJ.

„Am informația din spațiul public că este o decizie de admitere strict pe aspectul extrinsec și nu intrinsec. Este un amănunt foarte important pentru că se vizează fondul legii. Iar decizia de plecare sau nu a premierului este una politică și ea se poate lua la nivelul coaliției”, a explicat ministrul Justiției.

Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
Curtea Constituțională (CCR) a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale ale magistraților, luni, 20 octombrie, dar Guvernul mai are opțiuni pentru a reuși adoptarea ei. Reformele...
Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului
Reacția Ministrului Justiției după situația de la Penitenciarul Târgu Jiu: „Toleranță zero”. SNPP acuză că deținuții au preluat total controlul sistemului
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 15 octombrie, că sunt în desfășurare verificări amănunțite după breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu. „În...
#radu marinescu, #Ministrul Justitiei, #pensii speciale magistrati, #pensii speciale magistrati CCR, #demisie bolojan , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
a1.ro
Un tanar a cerut sa intre in blocul din Rahova in care a fost o explozie. Ce obiect a insistat sa ia din casa. Toti l-au aplaudat
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
  2. George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
  3. Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
  4. Liderul senatorilor USR, despre alegerile locale din Capitală: ”Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim”
  5. Nicușor Dan, despre prima evaluare după intrarea în Schengen: „România acţionează ca un membru deplin şi responsabil” FOTO
  6. George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
  7. Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"
  8. Previziunile unui politolog pentru viitorul unui PSD suveranist: ”Dacă asta vor, ar putea să-l aducă înapoi în partid pe Victor Ponta”
  9. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie. Despre ce au discutat FOTO
  10. George Simion cere ca statul să construiască locuințele de 35.000 de euro folosite de AUR ca "marketing electoral". Presa "plătită" e vinovată că nu a realizat proiectul, susține el VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026