Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre dosarele lui Iliescu: „Prin decesul acestuia, verificarea sa penală încetează, însă adevărul trebuie căutat în continuare”

Ministrul Justiției Radu Marinescu susține că dosarele Revoluției și Mineriadei vor continua și după moartea fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității. Acesta spune că, în ciuda decesului fostului președinte, adevărul trebuie în continuare aflat.

”Prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează, însă cu siguranță adevărul trebuie căutat și aflat în continuare”, a spus ministrul Justiției, în emisiunea Insider politic, de la Prima TV.

Ministrul Justiției subliniază că, în cadrul acestor dosare, se caută un adevăr judiciar pentru o suferință istorică, semnificativă.

„Examinarea traseului sinuos al acestor dosare poate da anumite răspunsuri. Au fost și cauze de o complexitate deosebită, au fost și aceste proceduri care s-au succedat, apoi și trimiterea cauzelor la reanalizare. O parte din explicații ar putea să existe și aici, însă eu încerc să privesc în viitor și să fiu de acord cu dumneavoastră că, în niciun caz, dispariția fizică a unei persoane nu trebuie să oprească finalizarea acestor dosare.”, a mai spus Marinescu.

Întrebat când ar putea fi soluționate aceste dosare, ministrul Justiției a afirmat că nu poate face o astfel de predicție.

„Ministrul Justiției poate să facă ceea ce a și făcut și face în continuare: să transmită către organe judiciare așteptările legitime ale cetățeanului ca toate cauzele să fie soluționate cu celeritate. Asta pot să o spun și o spun cu fermitate, trebuie rezolvate cauzele și civile, și penale, justiția trebuie realizată cu celeritate, dar trebuie să avem în vedere că grăbirea unor cauze, nu vorbesc de cauzele particulare la care ne raportăm, vorbesc de un principiu. Nu poți grăbi cauzele în afara limitelor pe care celeritatea le stabilește prin coroborare cu necesitatea de a administra probe, de a asigura drepturi și libertăți pentru persoane care sunt cercetate, de a te asigura dincolo de orice fel de dubiu că un lucru este stabilit.”, a mai spus Marinescu.

Ion Iliescu, primul președinte al României din perioada post-decembristă, a decedat la începutul lunii august la vârsta de 95 de ani. Dosarul Revoluției este încă în faza de anchetă la Parchetul Militar, după ce, în septembrie anul trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis restituirea dosarului la Parchet din cauza unor vicii de procedură. Iar Dosarul Mineriadei, după o așteptare de 35 de ani, are primul termen de judecată pe 17 octombrie.

Ads