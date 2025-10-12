Ministrul Justiției îi ceartă pe magistrații nemulțumiți de tăierea pensiilor speciale. „Să acţioneze responsabil şi foarte atent”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 20:38
Ministrul Justiției îi ceartă pe magistrații nemulțumiți de tăierea pensiilor speciale. „Să acţioneze responsabil şi foarte atent”
Radu Marinescu, ministrul Justitiei FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi, care protestează de mai multe săptămâni nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, să acţioneze responsabil. Ministrul le cere să-şi manifeste nemulţumirea fără a afecta cetăţenii şi alte categorii de persoane implicate în actul de justiţie.

”Orice categorie profesională îşi poate manifesta nemulţumirea. În egală măsură, este foarte important, mai ales pentru puterile din stat (…) să acţioneze responsabil şi foarte atent pentru a răspunde aşteptărilor legitime ale cetăţeanului, care, până la urmă, i-a acordat acelei puteri legitimitatea, statutul şi toate drepturile. Dacă cetăţeanul este dezamăgit, dacă cetăţeanul este nemulţumit, dacă cetăţeanul este frustrat de dreptul său de acces la justiţie, de soluţionarea procesului său cu celeritate, atunci înseamnă că menirea uneia dintre puterile din stat nu se realizează”, a declarat, duminică, la Antena 3, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Acesta a făcut apel la dialog, astfel încât toate problemele să fie rezolvate ”pe bază de loialitate, de comunicare onestă, de respectarea rolului fiecăruia”.

”Parlamentul şi Executivul au dreptul să legifereze, să stabilească politici publice, să le implementeze, iar puterea judecătorească este chemată să stabileasca ceea ce este drept sau injust într-un raport juridic (…) Fiecare trebuie să ne înţelegem rolul şi să acţionăm în limitele acelui rol”, a adăugat ministrul.

Radu Marinescu cere magistraţilor să îşi manifeste nemulţumirea fără a afecta cetăţenii: ”Eu am solicitat şi solicit ca, în ceea ce priveşte manifestarea unor nemulţumiri, aceasta să nu se facă în detrimentul cetăţeanului sau a altor categorii care participă la actul de justiţie, cum ar fi avocati sau experţi”.

Al doilea pachet de măsuri adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului cuprinde o lege care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituţională, care a amânat déjà de două ori o decizie.

