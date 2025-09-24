Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor”

Horațiu Potra, fiul și fratele său, prinși în Dubai. Ministrul Justiției vorbește despre posibila extrădare: „Regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor”
Radu Marinescu, ministrul Justiției/ FOTO Facebook/ Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marienescu, a oferit detalii, la Antena 3 CNN, despre reținerea lui Horațiu Potra, liderul mercenarilor și apropiat al lui Călin Georgescu, împreună cu fiul și fratele său, în Dubai.

„Suntem în comunicare cu autoritățile din Emirate pentru a confirma măsurile dispuse. Această procedură are un regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor făcute de statul român. Dar pot să vă spun că statul român a făcut și face absolut tot ceea ce este necesar pentru ca baza documentară, procedurală și orice este nevoie să fie la dispoziție autorităților din Emirate”, a declarat Marienescu.

Potrivit autorităților române, Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la solicitarea statului român, și există o cooperare intensă între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe Unite. În prezent, România poartă negocieri pentru extrădarea lui Potra în țară.

Procurorul General al României, Alex Florența, a precizat, marți, că există informații certe potrivit cărora Potra încerca să obțină azil în Rusia.

Horațiu Potra este trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională.

Considerat al doilea cel mai influent român pe continentul african și lider al unei grupări paramilitare puternice, Potra este vizat de acuzații extrem de grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și instigare publică.

De pe 28 februarie 2025, el a fost arestat în lipsă, fiind catalogat drept „periculos și înarmat”. Timp de luni de zile, a fost căutat de poliția română și de serviciile de informații, dar a reușit să scape de sub controlul autorităților până în prezent.

Rechizitoriul Parchetului General, care însumează 327 de pagini, detaliază pas cu pas planul pus la cale de Potra. Ancheta a durat nouă luni, perioadă în care s-au efectuat zeci de percheziții, interceptări, expertize și sute de audieri. Potra ar fi organizat, alături de alți complici, o acțiune violentă menită să destabilizeze ordinea constituțională din România.

