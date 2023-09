Radu Mazare, eliberat din arestul preventiv

Fostul primar al Constantei Radu Mazare va fi eliberat din arestul preventiv si va fi cercetat in continuare sub control judiciar.

Decizia a fost luata miercuri, dupa ce judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au admis contestatia fostului social-democrat impotriva arestarii preventive, transmit televiziunile de stiri.

Fostul edil constantean va fi astfel eliberat din arestul Politiei Capitalei, in care se afla de aproximativ trei luni, de la inceputul lunii aprilie.

Procurorii DNA il acuza pe Radu Mazare ca a luat mita noua milioane de euro in perioada in care a fost edil al Constantei, pentru a ajuta mai multe firme sa castige contracte cu primaria si sa obtina autorizatii.

Radu Mazare si-a dat demisia, in urma cu aproape o luna, din functia de primar al Constantei, iar la cateva zile a demisionat si din PSD.

Acuzatiile pe care i le aduce DNA

Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2009, Radu Mazare, beneficiind de ajutorul omului de afaceri Sorin Strutinsky, a solicitat si primit circa 2 milioane de euro de la reprezentantii a doua societati comerciale, in scopul facilitarii emiterii documentatiilor de urbanism necesare dezvoltarii unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intentionau sa le deschida in Constanta.

"Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive incheiate de reprezentantii societatii respective cu o firma controlata de Mazare atat direct, cat si prin intermediul celuilalt inculpat. In perioada 2008 - 2014, Mazare, cu ajutorul lui Strutinsky, a primit de la o societate comerciala peste 7 milioane de euro pentru ca a asigurat acesteia castigarea unei licitatii organizate de Primaria Constanta pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului.

In acelasi timp, intre firma respectiva si institutia publica condusa de Mazare a fost incheiat un contract avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioada de 25 de ani, cu un cost total estimat de 1.194.056.850 lei - circa 335 milioane de euro", preciza DNA.

