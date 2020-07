Inalta Curte dezvaluie cum functiona reteaua spagilor in Republica Constanta: "Radu Mazare, dispret profund nu doar pentru lege, ci si pentru locuitorii orasului"

Foto: Politia Romana

Condamnarile din dosarul Polaris

Aveau un sistem "considerat infailibil"

Inalta Curte: "Televiziunea ii spala imaginea"

Televiziunea, o rotita importanta

"Tratament sanctionator sever"

"L-au cumparat pe Mazare"

Foto: Camera Deputatilor

O afacere in baza careia orasul Constanta a fost pagubit cu suma de 155.627.317, 82 de lei, iar Mazare a primit mita, prin intermediul lui Strutisnky, suma de 20 de milioane de lei, sustin magistratii."Prin incheierea unor contracte fictive de publicitate cu o societatea controlata in fapt de inculpatul Mazare si in drept de inculpatul Strutinsky s-a urmarit pe de o parte ingreunarea probatiunii pentru faptele de coruptie comise de cei doi, dar, pe de alta parte, intrarea in posesia unor importante sume de bani, destinate finantarii Soti Neptun si a grupului de firme constituit de inculpatii Mazare, Strutinsky si alte persoane, condamnate de-a lungul timpului pentru fapte de coruptie (a se vedea cazul numitului Constantinescu Nicusor Daniel, fost presedinte al Consilului Judetean Constanta)," explica Inalta Curte. Nicusor Constantinescu executa in prezent o peadeapsa de 10 ani de inchisoare pentru coruptie intr-un alt dosar, iar Radu Mazare se afla incarcerat in puscarie unde executa o pedeapsa de 9 ani de inchisoare primita in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral."Condamnat la la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie, afaceristul Sorin Strutinsky este in prezent fugit si este dat in urmarire generala.Pasajele din prima parte a articolului sunt din motivarea Inaltei Curti data in dosarul Polaris, in care fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare. In acelasi dosar, milionarul Sorin Strutinsky a fost condamnat la 7 ani si 10 luni inchisoare, iar fostul deputat PSD Eduard Martin la 5 ani si 6 luni de inchisoare.Inalta Curte a mai decis confiscarea de la Radu Mazare si de la Sorin Strustinsky suma de 20.410.256,8 de lei. In acelasi dosar, firma Polaris a fost condamnata la amenda penala de 1.000.000 de lei pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita. Instanta a interzis societatii sa participe la procedurile de achizitii publice pe o durata de 2 ani dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.Decizia nu este definitiva, iar cazul a fost deja inregistrat la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte care urmeaza sa solutioneze apelurile.Sentinta din acest caz are 260 de pagini, iar in ea sunt prezentate toate probele din dosar prin care a fost stabilita vinovatia celor implicati. Un capitol separat au Radu Mazare si Sorin Strutinsky.Acestia ar fi urmarit folosirea functiei publice detinute de Mazare in interesul lor personal, punand la punct un sistem, "considerat infailibil, prin care au fost pretinse si primite importante sume de bani in legatura cu atributiile de serviciu ale primarului municipiului Constanta, fie ca era vorba despre indeplinirea acestora, cum a fost in cazul emiterii unor autorizatii de construire, fie ca era vorba despre incalcarea acestora, cum a fost in cazul contractului de delegare a serviciului de salubrizare."Judecatorii arata ca modul de operare pus la cale de cei doi a fost unul elaborat, caci a vizat pretinderea si primirea unor sume de ordinul milioanelor de euro, fara ca Mazare sa aiba aparent vreo legatura cu aceasta si fara ca acesta sa primeasca in mod nemijlocit banii pretinsi.Judecatorii atrag atentia ca desi Mazare s-a retras formal din societatea care opera televiziunea Neptun TV, dar ar fi pastrat controlul asupra societatii prin intermediul lui Strutinsky. Miza: promovarea acestuia la postul local."Astfel, pretinderea si primirea banilor s-a facut printr-un intermediar, SC Soti Cable Neptun SRL, societate cu care (din nou aparent) inculpatul Mazare nu mai avea o legatura, in conditiile in care, odata devenit primar, si-a instrainat formal partile sociale detinute unui alt asociat, prieten, om de incredere si partener de afaceri, in persoana inculpatului Strutinsky.In ciuda acestui demers aparent legal, inculpatul Mazare si-a pastrat controlul asupra societatii al carei membru fondator a fost, atat in mod direct, cat si prin intermediul inculpatului Strutinsky, caci societatea in cauza, fiind un post de televiziune din Constanta, asigura principala expunere mediatica locala a inculpatului Mazare, avand rolul de a-l prezenta pe acesta intr-o lumina favorabila, fara nicio umbra de critica.Discutiile repetate si constante purtate cu directorul departamentului de stiri al postului TV denota interesul real al inculpatului in controlarea acestuia, atat prin prezentarea unor asa-zise realizari pentru municipiul Constanta, cat si prin incercarea de a-siimaginea afectata de dosarele penale, mai vechi sau mai noi, in care avea calitatea de inculpat, toate fiind in legatura cu modul in care acesta si-a exercitat atributiile de primar al municipiului Constanta.Astel, crearea si pastrarea unei imagini favorabile in ochii electoratului din Constanta era vitala pentru perpetuarea lui Radu Mazare in functia de primar al unuia dintre cele mai importante municipii din Romania, "care atragea dupa sine o putere sporita in cadrul partidului din care facea parte, atat la nivel local, cat si la nivel central.""Prin urmare, chiar daca sumele de bani pretinse si primite cu titlu de mita au fost in cea mai mare masura destinate finantarii televiziunii Soti Neptun, aceasta denota doar aparent un grad de pericol social mai scazut faptelor comise de cei doi inculpati, in conditiile in care acest post TV era oimportanta intr-un angrenaj mai mare, de a carui buna functionare depindea prezentul si, mai ales, viitorul inculpatului Mazare si a acolitilor sai, inclusiv a inculpatului Strutinsky," motiveaza Inalta Curte.Judecatorii au analizat si efectele maririi taxelor percepute pentru salubrizarea orasului.In egala masura, cu referire directa la faptele comise in legatura cu contractul de delegare a serviciului public de salubrizare incheiat cu S.C.Polaris M Holding SRL, este de retinut dispretul profund al inculpatului Mazare nu doar pentru lege, ci si pentru locuitorii municipiului Constanta, care au suportat (si inca o mai fac) din banii proprii tarifele supraevaluate ale serviciului de salubrizare a municipiului Constanta, iar prin acestea, si sumele platite si primite cu titlu de mita, mascate sub forma unor contracte de publicitate, al caror unic scop a fost colectarea unor sume de bani lunare, intr-o perioada lunga de timp, in beneficiul acelorasi inculpati," conchide instanta Toate aceste circumstante, alaturi de cuantumul sumelor primite cu titlu de mita, valoarea prejudiciului cauzat de incheierea in conditii nelegale a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare, precum si de conduita adoptata dupa savarsirea infractiunilor, dar si pe parcursul procesului penal ("inculpatul Mazare sustragandu-se unei masuri preventive si, implicit, judecatii"), impun stabilirea unui tratament sanctionator sever pentru Mazare si Strutinsky, precizeaza Inalta Curte.Inalta Curte mai arata ca in cazul fostului deputat PSD Eduard Martin si a societatii Polaris M Holding, acestia au profitat de disponibilitatea lui radu Mazare, primar al municipiului Constanta, de a incalca legea in procesul de atribuire si incheiere a contractului de delegare a serviciului de salubrizare a orasului, "pe care practic l-au, in conditiile in care au achitat importante sume de bani in mod constant in beneficiul gruparii Mazare-Strutinsky, in baza unor contracte de publicitate fictive, incheiate inca din perioada in care procedura de achizitie publica era in desfasurare si care au continuat si ulteriorcontractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Constanta."Magistratii atrag atentia asupra lipsei de scrupule in cazurile lui Martin si a societatii Polaris M Holding si "dispretul fata de locuitorii orasului Constanta in care societatea isi are sediul s-au manifestat in primul rand prin tarifele supraevaluate pe care le-au introdus in oferta cu care au participat la o procedura de achizitie publica viciata de conditii discriminatorii, introduse si mentinute pentru a favoriza SC Polaris M Holding SRL."Astfel, inculpatii Martin Eduard Stelian si SC Polaris M Holding SRL au actionat nu doar in propriul beneficiu, obtinand in mod ilicit un contract care le va asigura profit timp de 25 de ani, dar si in detrimentul locuitorilor orasului in care s-au nascut, traiesc si, respectiv, isi au sediul, circumstante care trebuie sa se reflecteze in mod corespunzator in cuantumul sanctiunilor si modalitatea de executare a acestora," concluzioneaza Inalta Curte.