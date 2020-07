Radu Mazare isi retrage contestatia la executare facuta impotriva sentintei de 9 ani de inchisoare din dosarul "Retrocedarilor de pe litoral"

Detaliile apar in minuta data de Curtea de Apel Bucuresti."In baza art.599 alin.3 C.proc.pen. ia act de retragerea contestatiei la executare formulata de contestatorul - condamnat Mazare Radu Stefan . In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala obliga contestatorul la plata catre stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.In baza art.275 alin.6 C.proc.pen. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei a onorariului avocatului din oficiu in cuantum de 313 lei, cheltuieli judiciare ce raman in sarcina statului. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 23 iulie 2020," este minuta instantei.Renuntarea la judecata vine dupa ce instantele din Romania au respins mai multe cai extraordinare de atac facute de Radu Mazare impotriva sentintei definitive.