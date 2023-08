DNA ii raspunde lui Radu Mazare

Drept replica la cererea lui Radu Mazare, Directia Nationala Anticoruptie anunta ca specialistii lor nu au nevoie de calitatea de expert, lucrarile efectuate de acestia fiind "constatari tehnico-stiintifice", iar expertiza un mijloc de proba diferit.

In acest proces, primarul Constantei a solicitat informatii pe care le considera publice si care se refera la calitatea de expert tehnic a celor doi specialisti DNA care au intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica in dosarul in care Mazare este anchetat de procurorii anticoruptie, informeaza NewsIn.

DNA mai anunta ca, in ceea ce ii priveste pe specialistii Catalin Ion Cucoara si Ghiorghe Macovei, acestia au fost numiti in cadrul DNA prin ordin al procurorului sef al acestei directii, cu avizul ministerelor de resort.

In mai multe conferinte de presa in care a comentat situatia dosarului sau de la DNA, Radu Mazare a declarat ca raportul facut in dosarul sau este semnat de un economist al DNA, "nu de un expert neutru", si de un alt angajat care, desi a semnat documentul, era suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar de catre Ministerul Justitiei, referindu-se in acest ultim caz la Catalin Cucoara.

"In cauza in care, in prezent, este cercetat invinuitul Radu Stefan Mazare, cei doi specialisti nu au efectuat expertize, asa cum a rezultat din comentariile din mass-media, ci o constatare tehnico-stiintifica, in conformitate cu prevederile O.U.G. 43/2002 cu modificari si ale Codului de procedura penala. Precizam ca o constatare tehnico-stiintifica este un mijloc de proba efectuat de catre specialisti potrivit art. 112-115 din Codul de procedura penala, iar expertiza este un mijloc de proba diferit, reglementat art.116-127 din Codul de procedura penala, fiind efectuata de persoane avand calitatea de expert. Prin urmare, pentru realizarea unei constatari tehnico-stiintifice este evident, in conformitate cu dispozitiile legale, ca nu este necesara calitatea de expert", anunta Directia Nationala Anticoruptie.

Biroul de Informare si Relatii Publice mai precizeaza ca nu a furnizat informatiile solicitate cu privire la cei doi specialisti, pentru ca, din punctul de vedere al institutiei, in calitate de solicitant al acestor informatii Radu Stefan Mazare nu face parte din categoria persoanelor expres si limitativ mentionate in hotararea de guvern care reglementeaza aceste aspecte.

"Avand in vedere, insa, interpretarea data acestei reglementari de catre Curtea de Apel Constanta printr-o hotarare definitiva si irevocabila, DNA va aplica decizia instantei. Precizam ca acest proces, fiind unul civil, nu este de natura sa influenteze cauza penala in care este, in prezent, cercetat invinuitul Radu Stefan Mazare si nici nu atrage nulitatea actelor de urmarire penala efectuate in respectiva cauza".

DNA va trebui sa ii plateasca primarului Constantei, Radu Mazare, daune morale de 5.000 de lei si cheltuieli de judecata de 1.500 de lei, printr-o decizie de luni, 30 iunie, a Curtii de Apel Constanta.

