Seful CSM sesizeaza Inspectia Judiciara in cazul judecatorului Epure, cel care l-a achitat pe Radu Mazare. Magistratul ar fi beneficiat de un teren retrocedat de fostul edil

Fostul ministru al Justitiei a cerut autosesizarea CSM

Magistratul a facut parte din completul de doi judecatori, alaturi de judecatoarea Adriana Ispas, care l-a achitat definitiv pe Radu Mazare , in dosarul in care acesta a fost condamnat, in faza de fond, la 6 ani si 6 luni de detentie.Publicatia info-sud-est.ro a dezvaluit ca judecatorii care au dat decizia definitive de achitare sunt Marius Cristian Epure, presedintele Curtii de Apel Constanta, si Adriana Ispas."Judecatorul Marius Cristian Epure si-a construit o vila in cartierul rezidential Compozitori, pe un teren care apare in dosarul Retrocedarilor, in care fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare", scrie publicatia citata.Sesizarea Inspectiei Judiciare a fost facuta in urma unei sesizari din partea Consiliului Superior al Magistraturii ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora magistratul, presedintele Curtii de Apel Constanta, si-a construit o vila in cartierul rezidential Compozitori, pe un teren care apare in dosarul Retrocedarilor, in care fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare."Domnul judecator Bogdan Mateescu, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat Inspectia Judiciara pentru a realiza cercetari cu privire la aspectele semnalate in mass-media (..) cu privire la domnul judecator Marius Cristian Epure de la Curtea de Apel Constanta (...) pentru a stabili daca in cauza exista indiciile savarsirii abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit i din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor", se arata intr-un raspuns oficial al CSM catre publicatia EpochTimes Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall a solicitat public actualului ministru al Justitiei si noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii sa analizeze si sa discute cazul judecatorului, "apropiat al gastii Savonea", care l-a achitat definitiv pe Radu Mazare intr-un dosar in care fusese condamnat la 6 ani si 6 luni de detentie, in prima instanta , pentru ca ar fi vandut la un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia "Sper ca pana la aceasta ora cel putin Inspectia Judiciara s-a autosesizat! Ar trebui sa se autosesizeze si Sectia de Judecatori din CSM dar acolo e si doamna Savonea (cu gasca sa) si ma indoiesc ca se deranjeaza sa analizeze si sa vina cu masuri, exact asa cum ar trebui o sectie de judecatori din CSM!Solicit ministrului justitiei si noii conduceri CSM sa introduca urgent pe agenda CSM aceasta speta extrem de grava, care afecteaza imaginea justitiei si increderea romanilor cinstiti in instantele de judecata. Tipul acesta de tangente dintre magistrati si puscariasi cu siguranta slabesc increderea cetatenilor in justitie . Nu este de mirare ca respectivul 'magistrat' este un apropiat al gastii Savonea, acest lucru fiind de notorietate publica", a scris Ana Birchall, intr-o postare pe Facebook In acest context, fostul ministru al Justitiei reitereaza "necesitatea imediata privind desfiintarea Sectiei Speciale, alias Cooperativa Nufarul, pentru a se relua lupta impotriva coruptiei din randul magistratilor".Vineri, 22 ianuarie, Ana Birchall a salutat decizia CSM."Un demers corect si profesionist al noii conduceri CSM! Un demers pe care il salut. Asa cum spuneam si acum cateva zile, sper ca si Inspectia Judiciara sa ancheteze cu celeritare si nu peste N ani si sa ia masurile care se impun!Romanii cinstiti si de buna credinta merita sa stie adevarul si anume daca acest domn judecatorul Marius Cristian Epure (care l-a achitat pe Mazare in dosarul in care acesta a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de detentie in prima instanta) si-a construit o vila in cartierul rezidential Compozitori, pe un teren care apare in dosarul Retrocedarilor, in care fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, fiind deci unul dintre beneficiarii actiunilor ilegale ale fostului primar al Constantei