Portretul omului care s-a pus contra legii riscand sanatatea a mii de oameni: "Cine vrea sa fie in afara de Biserica sa fie, noi nu silim pe nimeni"

IPS Teodosie a negat pericolul reprezentat de noul coronavirus si a incitat la revolta impotriva restrictiilor sanitare. Acest ultim episod il readuce in lumina reflectoarelor pe IPS Teodosie, un important ierarh al BOR, cu relatii apropiate cu politicieni corupti precum Radu Mazare , cu acuzatii de coruptie si de colaborare cu fosta securitate.In final, pelerinajul de la Sf. Andei s-a desfasurat luni, 30 noiembrie, fara mari incidente si fara miile de credinciosi ajunsi din toata tara, asa cum se intampla in anii trecuti. Acum au fost cel mult 120 de persoane si 150 de preoti care au oficiat o slujba la biserica de la Pestera Sfantului Andrei.Asta in ciuda apelului lui IPS Teodosie care zilele trecute a chemat credinciosii si le-a cerut sa ignore restrictiile autoritatilor. "Asteptam sa vina mai multi credinciosi. Am vazut ca este bunavointa pentru ca toti sunt romani , fiind romani nu pot sa fie impotriva romanilor, fiind crestin-ortodocsi nu pot sa fie impotriva fratilor lor", a transmis IPS Teodosie la inceperea ceremoniei religioase de la Pestera Sfantului Apostol Andrei.La finalul slujbei acesta a avut si un mesaj pentru autoritatile cu care a fost in razboi: "Ne rugam si pentru carmuitorii care nu inteleg rostul si ne-au speriat sa nu venim aici. De maine o sa-i rog sa ne deschida bisericile, sa ramana deschise de sarbatori. Avem bisericile primite dar de la Dumnezeu. Cine vrea sa fie in afara de Biserica sa fie, noi nu silim pe nimeni. Frica de boala sa o invingeti cu rugaciunea".Cat despre COVID, acesta a subliniat ca nu se pazeste intrucat nu are timp. "Eu nu ma pazesc, ca nu am timp. Sigur, nu stau aproape de ceilalti, dar Sfanta Impartasanie zilnica ma pazeste cel mai mult. In Sfantul Potir nu e niciun microb, e dovedit stiintific. Stiinta e de la Dumnezeu, nu de la oameni. Sa nu va inspaimantati peste masura de boala care este. Sa ne pazim, dar sa nu ne temem. Sa-l chemam pe Dumnezeu in ajutor", a mai declarat ierarhul la finalul slujbei.IPS Teodosie a facut mai multe declaratii sambata, 28 noiembrie, pentru televiziunea locala Constanta TV, despre pelerinajul la pestera Sfantului Andrei. Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat de moderat daca nu cumva pierderea unei singure vieti omenesti in urma posibilei infectari cu coronavirus la pelerinaj ar fi un pret prea mare platit pentru ca evenimentul religios sa aiba loc. Raspunsul lui IPS Teodosie a fost ca daca cineva moare in urma infectarii cu coronavirus la pelerinajul de luni inseamna ca asta a fost vointa Lui Dumnezeu."Nu, cine vine la aceasta sarbatoare , iar acolo este momentul sa plece din viata aceasta, el pleaca la Dumnezeu. Dar a venit la sarbatoare. A venit insetat cu sufletul dupa Dumnezeu. Noi nu ii chemam cu forta, ii invitam. Este cuvantul Mantuitorului. Cine voieste, sa vina. Niciodata nu se poate substitui casa Bisericii. Biserica e Biserica, iar casa noastra este casa noastra. Datoria noastra pentru a veni la acel ce ne-a crestinat este pentru absolut toti. Eu imi fac datoria de pastor. Este datoria mea sa ii chem pe toti la locul acesta sfant. De aceea, voi face invitatie publica, inclusiv presedintelui Romaniei, premierului, ministrilor, dar si parlamentarilor. Cine crede, sa vina", a declarat IPS Teodosie pentru Constanta TV.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, i-a scris miercuri, 25 noiembrie, premierului Ludovic Orban ca nu ii va ingadui ca dreptul de a-l cinsti asa cum se cuvine pe Sfantul Andrei sa fie "calcat in picioare de cei care nu au frica de Dumnezeu si se inchina unei stiinte absurde, care nesocoteste pe om in integralitatea sa: trup, dar si suflet". "Ce veti face? Ne veti bate, amenda, aresta si executa pe toti cei care vom merge sa ne rugam la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, in ziua praznuirii sale?!? Veti asmuti justitia si fortele de ordine impotriva propriilor frati si surori pentru a va atinge scopurile fixate?", a subliniat preotul. In plus, IPS Teodosie a avertizat Guvernul "sa nu subestimeze dorinta oamenilor de a striga din nou in strada".Demersul a venit dupa ce, in acea dimineata, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat o slujba in interiorul bisericii, unde au participat aproximativ 40 de credinciosi, majoritatea fara masca si fara a respecta masurile de distantare sociala, iar la final politistii si jandarmii constanteni au dat 30 de avertismente si 9 amenzi in valoare totala de 4.500 de lei. Imediat, publicatii precum Sputnik au aplaudat gestul lui IPS Teodosie sub titluri ca: "IPS Teodosie ii da lui Orban cea mai dura lectie posibila!".Dupa ce premierul Orban i-a raspuns ca sfatul sau este sa indemne oamenii la respectarea regulilor, Patriarhia Romana a iesit cu un comunicat in care a sustinut cauza lui IPS Teodosie, cerand autoritatilor sa permita pelerinajul la Pestera Sf. Apostol Andrei ca "o exceptie necesara pentru un caz exceptional". In aceeasi zi, un document intern semnat de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, le aduce la cunostinta tuturor preotilor ca pe 30 noiembrie "sunt delegati in interes profesional sa savarseasca in sobor Sfanta Liturghie la Manastirea Pestera Sfantului Andrei". Indemnul nu este doar pentru preoti, ci intregului "personal clerical si monahal".La inceputul lunii octombrie, invitat intr-o emisiune a postului de radio "Dobrogea Live", moderata chiar de catre purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului - preotul Eugen Tanasescu, arhiepiscopul Teodosie a afirmat ca este mare pacat, ca ortodox fiind, sa te rogi intr-o biserica catolica.Afirmatia reprezinta de fapt un raspuns pe care ierarhul i l-a dat unui roman stabilit in Anglia. "Locuiesc de multi ani in Anglia si de foarte multi ani si in zona unde sunt eu, nu este biserica ortodoxa. Am mers la catolici si merg de multi ani. E pacat?", a intrebat romanul ortodox stabilit in Anglia."E mare pacat. Duceti-va la o biserica ortodoxa greaca sau altundeva. In Anglia sunt biserici ortodoxe rusesti, sarbesti", a fost raspunsul lui Teodosie.Chiar daca reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au incercat sa atenueze impactul afirmatiei, sustinand ca aceasta a fost scoasa din context, ca "raspunsul IPS Teodosie e inteles eronat" si nu in ultimul rand ca e un fake news, pozitia Patriarhie Romane este una ferma, de delimitare clara."Rugaciunea nu are granite confesionale si nici de alta natura. Singurul ei tarm este Cerul, spre care ar trebui sa privim toti cu aceeasi incredere si recunostinta. Vechile "ziduri" ale diferentelor teologice nu ne pot bloca nicaieri in aceasta lume accesul la Dumnezeu prin rugaciunea care ne inalta deasupra lor. A ne ruga strict contextual si in alt spatiu eclezial decat acela marcat vizual de simbolismul propriei confesiuni nu ne afecteaza automat identitatea credintei", a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.In luna septembrie a acestui an, IPS Teodosie a aparut intr-un clip video postat pe Facebook in care este prezentat un local exclusiv pentru parastase, din Constanta. Proprietarul localului apare in acelasi clip, spunand ca vine in intampinarea clientilor cu un segment nou, putand face la cerere coliva, capete, colaci si ca ofera servicii de calitate la preturi competitive."Sunt diverse restaurante unde se fac si pomeni si alte evenimente. Aceasta este consacrata exclusiv pentru pomeni. E mare lucru sa ai unde sa faci pomana in tihna" este mesajul transmis de IPS Teodosie in clipul video de promovare a localului de parastase.Dupa ce a fost acuzat ca face reclama localului privat, Arhiepiscopia Tomisului a venit cu un punct de vedere, transmitand ca este un spatiu pus la dispozitia bisericii si ca IPS Teodosie nu poate face "reclama comerciala la un spatiu al Bisericii". De asemenea, Arhiepiscopia Tomisului a mai adaugat ca "in privinta "clientilor" si "preturilor", este vorba doar de serviciul de tip catering care, asa cum se si aude, este oferit suplimentar, la cerere, celor ce folosesc spatiul respectiv".Daca razboiul lui Teodosie pentru pelerinajul de la Sf. Andrei nu va ramane in istorie cu siguranta, intr-o istorie a ciudateniilor pandemiei COVID, va ramane slujba de Paste oficializata de Arhiepiscopul Tomisului la doua saptamani dupa sarbatoarea crestina.La finalul lunii mai, Arhiepiscopia Tomisului anunta ca in noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul noptii, in bisericile si manastirile din parohie se va face o noua slujba de Paste, clerul chemand credinciosii sa primeasca Lumina Invierii "ca in noaptea de Pasti". Arhiepiscopia Tomisului mentioneaza ca decizia vine ca urmare "a dorintelor neimplinite" ale credinciosilor de a duce lumina acasa. "Sunt dorinte neimplinite ale credinciosilor de a se impartasi la Liturghia Invierii din noaptea de Pasti si de a duce, la casele lor, Lumina Invierii, ca pe un drum simbolic al urcusului spre Inviere", se arata in acelasi mesaj.Doar 300 de constanteni au raspuns indemnului IPS Teodosie.Acesta nu a fost nici macar singurul scandal in care a fost implicat Teodosie in prima parte a pandemiei. Acesta a fost aspru criticat in spatiul public, dar si de BOR si inainte de episodul reluarii Invierii, dupa ce a impartasit mai multi copii cu aceeasi lingurita, desi regulile starii de alerta interziceau acest lucru.Dupa incident, a urmat o serie de declaratii acide intre BOR si Arhiepiscopia Tomisului. Forul bisericesc de la Constanta a transmis ca "Biserica nu este institutie de alimentatie publica", in timp ce Patriarhia a declarat ca "ostentatia nu onoreaza pe nimeni".Ulterior, o persoana a depus plangere penala pe numele IPS Teodosie, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, insa procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au clasat rapid dosarul, spunand ca nu se poate dovedi ca in urma impartasaniei cu aceeasi lingurita s-a raspandit coronavirusului in Constanta.La inceputul lunii noiembrie, acelasi IPS Teodosie a condus noaptea, pe strazile comunei Cojealac din Constanta, un alai de preoti care a oficializat o slujba "de alungare a coronavirusului".In luna februarie a acestui an, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat definitiv pe IPS Teodosie, acuzat de procurorii DNA de frauda cu fonduri europene. Seful Bisericii Ortodoxe din Constanta fusese achitat si in prima instanta, la Curtea de Apel.Arhiepiscopul Tomisului a fost acuzat acuzat alaturi de 5 apropiati de presupuse fraude cu fonduri europene. Ar fi prezentat Agentiei de plati si interventie in agricultura documente false pentru a obtine o finantare europeana de 1,3 milioane de lei. Totul pentru a sustine o cultura de vita de vie nobila pe cateva sute de hectare. In realitate, sustin procurorii anticoruptie, la Nazarcea ar fi crescut doar buruieni. Procurorii cerusera o pedeapsa cu suspendare pentru inaltul prelat.In anul 2018, DNA anunta ca a inceput urmarirea penala in cazul lui Teodosie Petrescu pentru savarsirea infractiunilor de inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. Teodosie este acuzat ca ar fi mintit anchetatorii si ca ar fi depus mai multe documente false intr-un dosar instrumentat de procurorii anticoruptie.In fapt, IPS Teodosie este primul inalt ierarh ortodox cercetat penal, in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, de dupa 1990. Premiera a avut loc in anul 2009, atunci cand Parchetul General a inceput urmarirea penala fata de arhiepiscopul Teodosie, pentru luare de mita si instigare la fals intelectual. Potrivit procurorilor DNA, in luna martie 2009, Teodosie Petrescu, decan al Facultatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Univesitatii "Ovidius" Constanta si arhiepiscop al Tomisului, ar fi primit de la o persoana, denuntatoare in cauza, suma de 850 de euro, prin intermediul lui Bogdan Florin Chiriluta, precum si promisiunea unui imprumut de 5.000 de euro. IPS Teodosie ar fi promis, in schimbul banilor, ca il va ajuta pe denuntator sa se inscrie ca student la Facultatea de Teologie si apoi sa fie hirotonisit ca preot, sustin procurorii. Dosarul este insa clasat definitiv in anul 2014.Pe vremea cand era asistent teolog la Institutul Teologic Ortodox din Bucuresti , IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost chemat la sediul Militiei, unde a fost convins sa semneze, in septembrie 1987, un acord de colaborare cu fosta Securitate, avand numele de cod "Mache", scria Adevarul.ro. In apararea sa, IPS Teodosie spune ca "am fost obligat sa semnez acel angajament".Dosarul de retea al lui IPS Teodosie se afla in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), cu numele conspirativ "Mache". Pe cinci file se gasesc doua rapoarte ale Securitatii de recrutare si un angajament semnat de Macedon Petrescu, numele laic al lui IPS Teodosie, actualul Arhiepiscop al Tomisului.Acest angajament a fost scris pe data de 29 septembrie 1897, pe o foaie rupta dintr-un caiet de matematica. Iar continutul sau este: "Subsemnatul Petrescu Macedon, fiul lui Pricopie si al Elisabetei, nascut la 12 decembrie 1955 in localitatea Vatra-Dornei, judetul Suceava, ma angajez sa nu divulg fata de nimeni faptul ca am fost de acord cu organele de Securitate privind colaborarea cu acestea in problemele de interes major ale statului nostru".La dosarul lui Teodosie, a carui numerotare cu creionul incepe chiar cu cifra 15, paginile din fata lipsind, apar doua rapoarte intocmite de Securitate cu propunerile de recrutare ale lui. Primul este datat 29.09.1987.In plus, in raport se mai arata si ca noul colaborator este corect, sobru, devotat meseriei sale si nu este implicat in activitati ostile. "Recrutarea va fi efectuata de Mr. Caciula V, la sediul organelor de Militie, in 29.09. a.c., unde va fi invitat". In acel raport se cerea luarea unui angajament scris, adecvat situatiei sale speciale de cleric, urmand ca apoi treptat sa primeasca sarcini concrete. "Nu se impune stabilirea unei variante de retragere", se incheie raportul cu pricina.Dar acestea sunt singurele acte care se afla in prezent in dosarul lui IPS Teodosie. In prezent, dupa un sfert de veac de la caderea fostului regim comunist, Inaltpreasfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, dar si unul dintre cei mai puternici reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane, nu vrea sa comenteze acest aspect legat de trecutul sau."Am fost o singura data la Militie. Nu am stiu de ce ma cheama. Am fost obligat sa semnez acel angajament. Nu a fost vorba despre o a doua racolare. Dar ei mi-au transmis ca, daca nu colaborez, nu voi fi lasat sa plec in strainatate, ceea ce s-a si intamplat, intrucat am reusit sa plec dupa Revolutie. 