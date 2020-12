Radu Mazare si Decebal Fagadau, trimisi in judecata pentru vanzarea nelegala a 13 terenuri din statiunea Mamaia

Astfel, in primul dosar, Radu Mazare, la data faptei primar al municipiului Constanta, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata.In acelasi dosar, a fost deferita justitiei Marcela Enache, la data faptei secretar al municipiului Constanta, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de complicitate la abuz in serviciu.In al doilea dosar, Decebal Fagadau, la data faptei viceprimar cu atributii de primar al municipiului Constanta, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, iar Marcela Enache pentru complicitate la abuz in serviciu.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2007 - 2012, Radu Mazare si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de dispozitiile legale, in sensul ca ar fi dispus vanzarea a 10 terenuri din domeniul privat al municipiului Constanta in alte conditii decat prin licitatie publica (negociere directa) si fara ca rapoartele de evaluare sa fi fost aprobate de Consiliul Local.De asemenea, terenurile respective, situate in statiunea Mamaia, in imediata vecinatate a plajei ori in zone cu un potential turistic si comercial deosebit (malul Lacului Siutghiol, Parcul Tabacariei etc.), ar fi fost vandute la preturi mult diminuate, imprejurare prin care s-ar fi produs patrimoniului municipiului Constanta un prejudiciu in valoare de 1.732.687 euro, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru cumparatori.In demersurile sale, edilul ar fi beneficiat de ajutorul inculpatei Marcela Enache, care, in calitate secretar al municipiului Constanta, ar fi contrasemnat o parte dintre documentele care au stat la baza tranzactiilor respective.Conform DNA, in cursul anului 2015, in aceeasi maniera ar fi actionat si inculpatii Decebal Fagadau si Marcela Enache, care, si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de dispozitiile legale in legatura cu vanzarea a 3 terenuri din domeniul privat al municipiului Constanta.Prin aceste demersuri inculpatii ar fi produs patrimoniului municipiului Constanta un prejudiciu in valoare de 133.688 euro, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru cumparatori.Primaria municipiului Constanta a transmis ca se constituie parte civila in procesul penal cu sumele mentionate.In cele doua cauze au fost dispuse masuri asiguratorii.Dosarele au fost trimise spre judecare Tribunalului Constanta cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cele doua cauze.CITESTE SI: Cum a ajuns Romania sa fie obligata de CEDO, in acest an, la plata unor despagubiri record de 34,7 milioane de euro