Cum a reacționat Răducu Mazăre la anunțul eliberării tatălui său. ”Am învăţat că nu trebuie să avem aşteptări”

Răducu Mazăre s-a arătat foarte fericit de vestea eliberării tatălui său și a precizat că va merge cu familia să să-l aștepte pe Radu Mazăre la ieșirea din închisoare. Instanța a admis joi, 27 mai, cererea de eliberare a fostului primar al Constanței.

”Am primit vestea cu foarte mult entuziasm şi nu îmi vine să cred că în sfârşit s-a terminat un capitol urât din familia noastră. Îmi tremură picioarele de emoţii şi abia aştept să-l văd. În lumina noilor evenimente care au fost făcute publice, nu ştii la ce să te aştepţi şi am învăţat că nu trebuie să avem aşteptări nici pozitive, nici negative, că nu te poţi ghida după nimic. Dacă ar fi să te ghidezi după dreptate, sigur că nu se mai ajungea aici. Pot să vă spun că are pătrăţele, face şpagatul, face două ore de sport în fiecare zi, a făcut şi mai mulţi muşchi decât avea. E o decizie pe care nu am plănuit că o să apară, a fost cu totul neaşteptat”, a spus Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, imediat după aflarea veştii că tatăl său va fi eliberat, conform antena3.ro.

Radu Mazăre va fi eliberat din închisoare, după ce Tribunalul Ilfov a admis cererea de eliberare condiționată a fostului primar al Constanței.

Decizia este definitivă și trebuie pusă în aplicare de îndată.

”Când ajung documentele la Penitenciar va fi eliberat. Poate fi o oră, două trei. Astăzi va ieși, eliberarea este de îndată”, a spus Lizeta Haralambie, avocata lui Radu Mazăre, conform replicaonline.ro.

Tribunalul Ilfov a decis definitiv luni, 27 mai, eliberarea fostului primar al Constanței. Instanța a aprobat cererea de punere în libertate formulată de acesta, după ce aceasta fusese respinsă în urmă cu o lună de Judecătoria Sectorului 4.