Mazare vrea sa construiasca bungalouri in Madagascar

Dupa ce si-a petrecut, anul trecut, o vacanta de doua saptamani in Madagascar, primarul Constantei, Radu Mazare, s-a decis sa investeasca in aceasta tara.

Mazare a declarat, la Romania TV, ca a cumparat deja un teren pe care intentioneaza sa construiasca bungalouri.

"Cu 300 de metri la plaja, am luat cu un euro metrul patrat. Mi-am trimis un baiat care a negociat cu seful tribului, seful tribului a zis: 'ma duc acasa, ma consult cu spiritele si maine va spun daca inchei afacerile'. Am luat un hectar 800 imi fac 20 de bungalouri, un restaurant pentru kuytisti si surfisti intrucat bate vantul noua luni pe an", a spus Mazare la Romania TV.

Primarul spera ca isi va recupera investitia in trei ani.

Pe de alta parte, Mazare a inceput sa nu-i mai priveasca cu ochi buni pe romani, pe care ii considera "plangaciosi".

"Suntem plangaciosi, daca nu ploua e seceta, daca ploua sunt inundatii, daca nu ninge e seceta pentru agricultura, daca ninge a nins de nu mai stim de noi, daca e putin mai cald, vai sunt niste calduri terifiante", a afirmat primarul.

