Primarul Radu Mazare, amenintat cu executarea silita

Primaria Constanta este la un pas de a fi executata silit, un invenstitor italian asteptand de cinci ani sa-i fie platita contravaloarea lucrarilor de infrastructura la cel mai luxos cartier rezidential de pe malul marii.

Omul de afaceri Romeo Nunzio a castigat, in 2006, prin sentinta definitiva si irevocabila a Inalte Curti de Casatie si Justitie, obligarea Primariei Constanta de a respecta un contract incheiat in 1999, prin care municipalitatea se angaja sa plateasca infrastructura viitorului ansamblu rezidential, scrie Evenimentul Zilei.

In 2000, cand Radu Mazare a castigat alegerile locale, noul edil a refuzat, potrivit avocatilor, predarea terenului si a atacat contractul de concesiune in instanta.

Investitorul italian, prin compania Fincogero, a fost nevoit sa stopeze lucrarile timp de peste sase ani, pana cand Inalta Curte i-a dat dreptate.

"M-am plans premierului italian, premierului roman, Ministerului de Justitie, Procuraturii generale, abia dupa ce ambasadorul Italiei la Bucuresti a venit personal la Constanta, ni s-a predat terenul si nici acesta in intregime. Desi instanta ne-a dat castig de cauza, nu am primit banii pentru infrastructura, asa ca am realizat-o cu banii nostri. S-au adunat pana acum 15 milioane de euro pentru infrastructura si probabil ca vor fi inca pe atati pana la finalizarea cartierului", a explicat Romeo Nunzio, pentru sursa citata.

Dupa atatia ani de asteptare, compania italiana, care vrea sa termine lucrarile in vara viitoare, este decisa sa isi obtina banii asa ca in ultima instanta, se pregateste sa execute silit Primaria Constanta. "Vom executa orice, terenuri, imobile, sume de bani, daca pana acum am avut o retinere in a spune ca nu vom face popriri acum o sa ne indestulam si din conturile primariei, e un contract comercial pana la urma", explica unul dintre avocatii omului de afaceri italian.