Tun de 100 de milioane de euro in Republica Mazare. De ce tace Ponta? (Opinii)

Un raport al Corpului de Control din Ministerul Transporturilor a semnalat, negru pe alb, cum conducerea Portului Constanta a modificat ilegal un contract de 117 milioane de euro in favoarea unei firme olandeze si in defavoarea statului. Portul este condus de seful PSD Constanta, fost profesor al primarului Radu Mazare.

Metoda folosita de Lucian Balut, actualul sef al Companiei Nationale Administratia Portului Maritim (CN APM SA) Constanta, este una intalnita destul de rar in cazul licitatiilor aranjate.

Pe scurt, firma Van Oord din Olanda a castigat contractul de prelungire a digului de larg din portul Constanta, iar dupa ce compania portuara a stabilit un cadru contractual, anumite clauze din acel cadru au fost schimbate astfel incat firma olandeza sa aiba numai de castigat, iar statul roman - numai de pierdut.

Valoarea proiectului este de 117 milioane de euro, banii fiind alocati de la buget si din fonduri structurale. La data semnarii contractului, 1 februarie 2013, Balut era director general adjunct, seful lui fiind Decebal Serban. Ca sa-si stearga urmele, cei doi au facut rocada, iar profesorul lui Mazare este in prezent director general, Serban devenind adjunct.

Concluziile raportului sunt abuz in serviciu contra intereselor publice, caz care se lasa cu ani grei de inchisoare pentru cei implicati. Iar pe lista sunt cam toti directorii din cadrul Portului Constanta.

Ads

Din motive care imi scapa, acest raport, intocmit in perioada mai-iunie 2013, cand ministru la Transporturi era Relu Fenechiu, nu a fost facut public. Ma indoiesc ca actualul ministru interimar al Transporturilor, premierul Victor Ponta, nu stia de existenta acestuia si de ilegalitatile facute de locotenentii primarului-manechin.

Se teme Ponta de Mazare? Surse apropiate premierului sustin ca Radu Mazare este mult prea influent pentru a se impiedica de Victor Ponta. Este foarte interesant ca ancheta corpului de control a fost semnata si aprobata de Relu Fenechiu, ceea ce denota ca bataliile interne din cadrul USL se duc la nivel de baroni, seful Guvernului fiind depasit de acest razboi.

Inca de anul trecut, Radu Mazare si-a exprimat public intentia de a controla Portul Constanta aflat in subordinea Ministerului Transportului, minister atribuit liberalilor. Victor Ponta nu a cracnit, ba mai mult, in martie, a declarat ca este posibil ca portul sa treaca sub administratia locala Constanta, iar Mazare a replicat, tot atunci, ca are o relatie buna cu Ponta, "deocmadata" asteptand sa vada ce decizie se va lua in acest sens.

Ads

Traian Basescu a reactionat la randu-i si a declarat, la b1 TV, ca ar fi cea mai mare greseala sa se dea portul Constanta domnului Mazare. "E greu sa-l vad pe domnul Mazare, care sta mai mult cu domnisoare dezbracate prim Mamaia, se imbraca in tot felul de armuri, discutand cu generalii NATO chestiuni serioase legate de transport. Mi-e greu sa-l vad discutand cu Exxon, daca ii trimite sa-l caute la Bamboo, vedeti, e acolo cu niste sirene...", spunea Basescu.

Si totusi, iata ca traim in Republica Mazare, nu intr-un stat european, un stat guvernabil, ale carui resurse financiare nu ar trebui risipite din pix de orice pesedist din Constanta.

Victor Ponta continua sa taca in acest caz, iar la malul marii, oricate valuri ar veni, Mazare e in varful lor. Face surfing.