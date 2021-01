Cazul "Retrocedarilor de pe litoral": Inalta Curte admite, "in principiu", cererile de recurs in casatie formulate de Mazare, Borcea, Savulescu si ceilalti condamnati

Recursul in casatie este o cale extraordinara de atac . Decizia a fost data pe 19 ianuarie. Instanta a fixat termen la data de 2 martie 2021, ora 9.00, cand au fost citati toate persoanele condamnate in acest caz, dar si partile vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Navodari, Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Constanta si Ministerul Finantelor Publice."Admite, in principiu, cererile de recurs in casatie formulate de recurentii-inculpati Andrei Aurel Jean, Barbu Paraschiva, Borcea Cristian, Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Ruxandra Luminita, Dima Alin Horatiu, Dospinescu Daniela Ramona, Ene Daniel, Ghitulescu Bogdan, Giurgiucanu Georgica, Ionescu Valentin Gheorghe, Marica Ion, Mazare Radu Stefan , Miron Dan, Nejloveanu Niculae, Puscasi Carmen, Puscasi Marius, Racu Constantin, Savulescu Emil Dragos si Tudorache Rasvan Mircea impotriva Deciziei penale nr. 32/A din data de 7 februarie 2019, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, in Dosarul nr. 6536/2/2008"."Definitiva" este minuta instantei, care poate fi accesata pe site-ul Inaltei Curti. In acest caz, 32 de persoane au fost gasite vinovate, s-au dat sentinte totale de 120 de ani de inchisoare , iar zeci de hectare s-au intors in proprietatea statului roman sau a orasului Constanta. Radu Mazare a primit cea mai mare sentinta: 9 ani cu executare.