Ministerul Justitiei, precizari legate de extradarea lui Mazare: Statul roman si-a indeplinit atributiile, cu deplina respectare a legi

Precizarile vin dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca Tribunalul Antananarivo din Madagascar ar fi decis definitiv ca predarea lui Radu Mazare catre statul roman, pentru executarea condamnarii primite in Romania, s-ar fi facut cu incalcarea legilor si tratatelor internationale, instanta stabilind totodata repunerea in situatia anterioara, respectiv aducerea lui Mazare inapoi in Madagascar."Ca urmare a informarii primite din partea Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala privind localizarea domnului Mazare pe teritoriul Republicii Madagascar, Ministerul Justitiei a intocmit la data 10 mai 2019 cererea de extradare adresata Ministerului Justitiei al Republicii Madagascar, intemeiata pe dispozitiile Conventiei Natiunilor Unite impotriva Criminalitatii Transnationale Organizate si ale Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei. Cererea de extradare si documentele au fost transmise cu maxima celeritate, pe cale diplomatica, la data 11 mai 2020", precizeaza MJ intr-un comunicat transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, informarea de aprobare a extradarii a fost transmisa prin canale politienesti (Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala), statul solicitat cerand imperativ ca autoritatile romane sa preia persoana extradata pana la data stabilita de catre acesta.Totodata, arata MJ, au fost furnizate o serie de documente, printre care si cel intitulat 'ordre d'extraction' (ordinul de scoatere din penitenciar ), ordin care poate fi emis doar dupa ce extradarea este acordata, iar persoana poate fi preluata din penitenciar (potrivit legii de cooperare judiciara a Republicii Madagascar). Potrivit Legii 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, preluarea persoanei extradate este de competenta Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.In orice forma de cooperare judiciara internationala, solutionarea cererii are loc potrivit legii statului solicitat, in conditiile si termenele stabilite de acesta, mentioneaza Ministerul Justitiei."Ministerul Justitiei roman nu are nicio competenta, data de vreo norma interna sau internationala, sa intervina sau sa verifice modalitatea in care un stat solicitat executa orice fel de cerere de cooperare judiciara. Extradarea este un act suveran al statului solicitat, orice imixtiune fiind, dincolo de o incalcare grava a normelor diplomatice, o incalcare a suveranitatii altui stat si a principiilor de drept international. Prin urmare, nu ar fi putut fi verificata sub nicio forma de catre statul roman modalitatea de solutionare a cererii de extradare. Singura posibilitate pe care o avem la dispozitie este de a solicita informatii privind stadiul procedurilor", se precizeaza in comunicat.De asemenea, sursa mentionata spune ca orice procedura de cooperare judiciara, fie ca este intemeiata pe o conventie, un tratat sau pe curtoazia internationala, porneste de la o prezumtie de buna credinta si de respectare a normelor si principiilor de drept international, fiind de neconceput o lipsa de incredere reciproca."Fiecare stat are obligatia de a-si respecta propria lege atunci cand solutioneaza cereri de cooperare judiciara in general si in special cereri de extradare, neputand fi admisa o conduita contrara. Statul roman si-a indeplinit atributiile, cu deplina respectare a legii si a instrumentelor internationale aplicabile", afirma MJ.