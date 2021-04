Radu Mazare, nou termen in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu alaturi de Decebal Fagadau

SC Perla Majestic SA, companie condusa de omul de afaceri Mohammad Murad, fost candidat la Primaria Mangalia, are calitatea de parte vatamata.Adus sub escorta din Madagascar, Radu Mazare a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova. Acesta are de executat o pedeapsa de 9 ani inchisoare , fiind condamnat definitiv in dosarul retrocedarilor ilegale din statiunea Mamaia . Ulterior, la cerere, a fost mutat la Penitenciarul Slobozia, unde este incarcerat in prezent. Acesta va fi audiat prin conferinta video, din cauza restrictiilor COVID.In cadrul dosarului cu numarul 627/118/202/a1 (inregistrat la Sectia penala a Tribunalului Constanta, in data de 21 octombrie 2020), Decebal Fagadau, viceprimar al municipiului Constanta la data presupusei fapte, este banuit de abuz in serviciu, in timp ce Radu Mazare, primar la acea data, este acuzat de complicitate la abuz in serviciu.Potrivit actului de sesizare a instantei, "cei sase inculpati, functionari in cadrul Primariei Constanta, in cursul anului 2013, ar fi reautorizat, in mod nelegal, construirea unui imobil de lux deja ridicat in proportie de 95% pe plaja din Mamaia , pentru care anterior, autorizatia de construire initiala fusese anulata definitiv si irevocabil de instanta civila". Potrivit unor surse citate de Ziua de Constanta , este vorba despre complexul Riviera Residence, care apartine omului de afaceri Florin Carstocea, prin societatea RHC City Crown.In afara de cei doi, in dosar mai sunt judecati functionarii publici Constantin Nicoleta, Dinescu Fulvia Antonela, Tanase Luiza Elena, Munteanu Mariana, Viorel Ionescu si Florin Carstocea.Dosarul se afla inca in faza de camera preliminara, in care se stabileste competenta tribunalului, modul in care a fost respectata procedura si daca au fost respectate drepturile inculpatilor.