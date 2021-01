Un fost ministru al Justitiei cere CSM sa discute cazul judecatorului care l-a achitat pe Mazare. Magistratul ar fi beneficiat de un teren retrocedat de fostul edil

Decizia definitiva

Postarea Anei Birchall

"Reiterez cu acest prilej necesitatea imediata privind desfiintarea Sectiei Speciale, alias Cooperativa Nufarul, pentru a se relua lupta impotriva coruptiei din randul magistratilor," scrie Ana Birchall.Dosarul a fost instrumentatade DNA Constanta, iar procurorii au aratat in rechizitoriu cum 1,5 hectare de teren aferent al Palatului Reginei Maria au fost vandute cu doar 23 de euro/mp. La acea vreme, un metru patrat de teren din Mamaia se vindea cu preturi cuprinse intre 100 si 300 de euro.In aceeasi speta, Mazare a mai fost trimis in judecata pentru vanzarea subevaluata a terenului aferent Cazinoului din statiune, care a ajuns la o societate detinuta de Sorina Hortolomei Moscu, una dintre apropiatele fostului primar. In prima instanta , Radu Mazare a fost condamnat la 6 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Publicatia info-sud-est.ro a dezvaluit ca judecatorii care au dat decizia definitive de achitare sunt Marius Cristian Epure, presedintele Curtii de Apel Constanta, si Adriana Ispas.Cei doi magistrati au stabilit ca, desi Radu Mazare a vandut terenuri in centrul statiunii Mamaia cu preturi de 5 ori mai mici decat piata imobiliara si grila notarilor publici, fapta pentru care procurorii DNA l-au trimis in judecata si pentru care fostul primar a fost condamnat la 6 ani si jumatate in prima instanta "nu este prevazuta in legea penala"."Judecatorul Marius Cristian Epure si-a construit o vila in cartierul rezidential Compozitori, pe un teren care apare in dosarul Retrocedarilor, in care fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare," scrie publicatia citata.Sper ca pana la aceasta ora cel putin Inspectia Judiciara s-a autosesizat! Ar trebui sa se autosesizeze si Sectia de Judecatori din CSM dar acolo e si doamna Savonea (cu gasca sa) si ma indoiesc ca se deranjeaza sa analizeze si sa vina cu masuri, exact asa cum ar trebui o sectie de judecatori din CSM!Solicit noii conduceri CSM sa introduca urgent pe agenda CSM aceasta speta extrem de grava, care afecteaza imaginea justitie si increderea romanilor cinstiti in instantele de judecata. Tipul acesta de tangente dintre magistrati si puscariasi cu siguranta slabesc increderea cetatenilor in justitie. Nu este de mirare ca respectivul "magistrat" este un apropiat al gastii Savonea, acest lucru fiind de notorietate publica.PS: Reiterez cu acest prilej necesitatea imediata privind desfiintarea Sectiei Speciale, alias Cooperativa Nufarul, pentru a se relua lupta impotriva coruptiei din randul magistratilor. Pentru a iesi din manipularea ca fara existenta fenomenalei SIIJ nu sunt anchetati magistratii certati cu legea merita recitit comunicatul DNA de acum cateva zile care arata exact realitatea si anume ca SIIJ a avut alte preocupari (decat anchetarea magistratilor corupti), ca de exemplu retragerea apelului in dosare de coruptie , facandu-i astfel scapati pe inculpati!Pe 15 ianuarie 2021, DNA a transmis oficiala ca: "In perioada in care a avut in competenta fapte de coruptie si asimilate coruptiei savarsite de magistrati (2002 - octombrie 2018), D.N.A. a trimis in judecata 161 de magistrati (76 de procurori si 85 de judecatori), iar in aceeasi perioada au fost condamnati 100 de magistrati (47 de procurori, 52 de judecatori si 1 magistrat asistent). Precizam ca, unele cauze in care D.N.A. a dispus trimiterea in judecata a unor magistrati se afla in continuare in diferite faze de judecata.- In acelasi timp, dupa pierderea de catre D.N.A. a competentei privind infractiunile de coruptie savarsite de magistrati (octombrie 2018) si pana la finalul anului 2020, niciun magistrat nu a mai fost trimis in judecata pentru coruptie". Rog share, sa se stie adevarul nu manipulatile promovate de cei certati cu legea si acolitii lor!