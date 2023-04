Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, audiat de Poliţie. Zece percheziții au fost făcute în cursul dimineții

Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a fost audiat, luni, 10 aprilie, de polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice.

Este vorba despre un dosar referitor la construcția unui bloc care era mai înalt decât era specificat în autorizația de construcție. Polițiștii din București au făcut luni dimineaţă 10 percheziții imobiliare pentru a căuta probe legate de modul în care au fost atribuite autorizațiile de construcții pentru un bloc din Capitală de pe raza sectorului 2. Constructorul ar fi ar fi încălcat avizul de construire și ar fi înălţat încă un etaj pe lângă planul pe care îl depusese la Primăria sectorului 2.

Radu Mihaiu a fost audiat la secția 8 din Capitală în calitate de martor.

Surse judiciare au declarat pentru „Adevărul” că este vorba despre un bloc cu apartamente de pe strada Sachelarie Visarion, nr. 55, Sector 2, care are patru etaje, deși autorizația era doar pentru 3.

Potrivit surselor citate, comisia de recepție formată din beneficiarul imobilului nou construit în calitate de președinte, respectiv Florin Stăncioiu, și reprezentanți din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și ai Primăriei Sectorului 2 București au mers la respectiva clădire și au semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor prin care se atestă în fals că imobilul are un regim de înălțime conform autorizației emise.

Totodată, beneficiarul ar fi determinat angajați ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului nou construit și a unor suprafețe mai mari decât suprafețele prevăzute în autorizația de construire. Stăncioiu ar fi determinat lucrătorii din cadrul unor instituții publice să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil nou construit din București și a unor suprafețe vădit mai mari decât suprafețele prevăzute în autorizația de construire.

Radu Mihaiu: ”Eu colaborez cu tot ceea ce se poate”

Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a explicat, după ce a fost audiat luni la o secţie de Poliţie din Capitală în calitate de martor într-un dosar privind intabularea unui bloc nou, că certificatul de edificare pe care l-a semnat este diferit de înregistrarea la cadastru. Mihaiu a mai spus că autorizaţia de construire a fost emisă în mandatul anterior, iar procesul verbal de recepţie a lucrării a fost semnat de către un inspector din cadrul Primăriei Sectorului 2 care încă lucrează în instituţie. În funcţie de cursul anchetei, edilul va vedea ce măsuri se impun a fi luate cu privire la acest lucrător al Primăriei.

„Documentele pe care le au constructorii nu sunt aceleaşi cu documentele care au fost autorizate. E o anchetă penală în curs. Noi colaborăm, eu colaborez cu tot ceea ce se poate şi e important de spus că noi verificăm toate documentele care ajung la noi şi, din punctul meu de vedere, tot ceea ce am făcut a fost sută la sută legal. Este vorba de o autorizaţie de construire emisă în mandatul anterior cu un certificat de edificare emis în mandatul meu. În acest mandat există nişte suspiciuni pentru că, faţă de certificatul de edificare, înregistrarea la cadastru este diferită”, a afirmat Radu Mihaiu, luni la ieşirea de la audiere la Secţia de Poliţie.

Primarul Sectorului 2 a adăugat că nu el a formulat această plângere.

„Nu, nu am formulat eu plângerea aceasta. Încă o dată vreau să menţionez că este o diferenţă între certificatul de edificare şi ceea ce a fost intabulat la cadastru. Semnătura mea apare pe certificatul de edificare. Procesul verbal de recepţie a fost semnat de către o persoană din Primărie, un inspector din cadrul Primăriei, dar mai mult de atât nu pot să spun. În acest moment da, mai lucrează la Primărie. Nu a fost suspendat. Nu am avut până acum niciun motiv să facem acest lucru. O să vedem în funcţie de cursul acestei anchete”, a completat Mihaiu.

El a adăugat că nu a fost la faţa locului la acea edificare.

„Nu eu am fost la faţa locului. Nu poate primarul să meargă la toate edificările. De aceea există inspectori, de aceea există aparatul de specialitate, să fie alţi oameni care se duc acolo şi văd realitatea factică a acestor cazuri”, a mai explicat edilul de sector.

Întrebat dacă arhitectul şef este vizat de această anchetă, Mihaiu a răspuns: „Nu am cunoştinţă despre acest lucru în acest moment”.

„Arhitectul şef este cosemnatar, la fel ca primarul, pe documentul de atestare a edificării. Cu acel certificat proprietarul, dezvoltatorul poate merge către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, deci către cadastru, să îşi intabuleze clădirea, ceea ce înţeleg că ar fi făcut”, a conchis Radu Mihaiu.

Comunicatul Poliției

”La data de 10 aprilie 2023 polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2 au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în București, cât și în județele Ilfov și Dâmbovița, la adresele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu.

În fapt, la data de 16 noiembrie 2020, comisia de recepție formată din beneficiarul unui imobil nou construit și reprezentanți ai unor instituții publice ar fi semnat procesul verbal de recepție la terminarea unor lucrări, prin care se atestă în fals că imobilul nou construit are un regim de înălțime conform autorizației de construcție emisă.

Totodată, beneficiarul ar fi determinat lucrătorii din cadrul unor instituții publice să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil nou construit din București și a unor suprafețe vădit mai mari decât suprafețele prevăzute în autorizația de construire.

De asemenea, au fost emise 12 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Poliția Capitalei.