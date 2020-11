Concluziile primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, la o luna dupa preluarea mandatului: "Orice urma de hotie isi va gasi calea catre procurori"

"La fix o luna de la preluarea mandatului avem niste concluzii. Avem rapoarte de la Corpul de Control, de la Auditul intern. De saptamana viitoare, programul Comisiei de Disciplina devine brusc aglomerat. Am analizat o tona de documente. Da, o tona, fiindca de fiecare data cand pui o intrebare incomoda, cei vizati te ingroapa in hartii in speranta ca te buimacesc. Am luat la rand fiecare directie. Am luat la puricat tot ce ne-a ridicat semne de intrebare. Am trimis Corpul de Control sa verifice rand cu rand actele si procesele suspecte", a scris Radu Mihaiu, vineri, pe Facebook Potrivit acestuia, concluziile nu sunt bune."Avem directori care nu si-au indeplinit sarcinile de serviciu, avem directori care au ignorat recomandarea celor avizati si au semnat achizitii neconforme, avem multa minciuna si oameni care umfla cifrele pentru a da bine, in special pentru ei. O spun clar si public - NU tolerez incompetenta. NU tolerez minciuna. Si in niciun caz NU voi acoperi pe nimeni, cum se practica pana acum. Orice urma de hotie isi va gasi calea catre procurori", a subliniat Radu Mihaiu.CITESTE SI: VIDEO Cea mai recenta aroganta a arhiepiscopului Teodosie. A tinut vineri slujba religioasa fara masca