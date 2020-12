Afacerea socanta a mastilor stricate cumparate intentionat pentru pensionari. Primarul Sectorului 2: "Organele de cercetare penala trebuie sa preia cazul"

"Masti "neconforme" livrate pe post de "masti chirurgicale" la DGASPC sector 2.Azi am primit un raport al corpului de control privitor la achizitia de masti pentru DGASPC sector 2.Concluzia din acest raport este "incheierea si derularea acordului cadru nr 116532/27.08.2020 s-a facut cu nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind achizitiile publice". Intr-un limbaj juridic, asta inseamna ca s-a incalcat legea.In limbaj nejuridic, s-a intamplat in felul urmator:1. A fost facut un caiet de sarcini pentru o licitatie, iar in aceste caiete de sarcini scria ca trebuie livrate masti chirurgicale care sa respecte niste standarde (enumerate in documentatie)2. Au participat 3 firme, dintre care una a fost eliminata ca nu respecta conditile cerute in caietul de sarcini3. A castigat o firma care (spune corpul de control) a depus o oferta care nici ea nu respecta conditiile cerute in caietul de sarcini.4. Aceasta firma, dupa ce a castigat licitatia, a cerut schimbarea produsului care facea obiectul licitatiei. Nu a mai putut livra "masti chirurgicale", ci a putut livra "masti faciale", produse de catre alt furnizor, cu alte caracteristici tehnice decat cele din oferta initiala5. Aparatul de specialitate nu a acceptat aceasta modificare, asa ca directorul a semnat de la sine putere actul aditional.6. Cand au venit mastile, au venit fara certificatele obligatorii si fara sa respecte cerintele din licitatie.7. Mastile au fost platite la pretul de ofertare.Cu alte cuvinte s-a licitat si castigat licitatia pentru niste produse de foarte buna calitate, care necesitau un pret ridicat, si de livrat s-au livrat produse de calitate indoielnica. Pretul insa a ramas acelasi, si a fost si platit.Voi cere comisiei de disciplina sa analizeze gravitatea faptelor, dar cred ca si organele de cercetare penala trebuie sa preia acest caz. Luni, cand voi fi iesit din izolare, voi semna tot ce e de semnat", a scris Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook "Asadar s-a facut achizitie pentru Audi, iar de livrat s-au livrat dacii. La pret de Audi, normal. Cool. Curajos directorul ala care a semnat singurel. Foarte curajos", a comentat pe Facebook, Laura Stefan, expert anticoruptie in cadrul organizatiei nonguvernamentale EFOR, la postarea lui Radu Mihaiu.La finalul lunii octombrie, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 dezvaluia ca institutia oferea masti gratuite pentru pensionarii sectorului 2."Masti gratuite pentru pensionarii sectorului 2!Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 704 lei (la nivelul lunii august 2020) beneficiaza de masti gratuite.Pensionarii se pot prezenta la cele patru centre de distributie ale DGASPC Sector 2 pentru a ridica personal mastile de protectie", se arata in postarea DGASPC Sector 2.CITESTE SI: