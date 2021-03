Primarul Sectorului 2, despre sanctiunile primite de patronii clubului Bamboo: "E mai ieftin sa respectam legile. Si mai bine pentru toata lumea"

"Incalcarea legii costa.Pentru ca m-a intrebat presa detalii, le las si aici. Aseara la Bamboo: Directia de Sanatate Publica a aplicat o sanctiune in valoare de 30.000 lei (H.G. 857/2011) cu propunere de suspendare; I.S.U. o sanctiune in valoare de 1.000 lei, Politia Locala doua sanctiuni in valoare de 500 lei (Legea nr. 61/1991 - tulburarea linistii publice) si o sanctiune in valoare de 1.000 lei plus suspendarea activitatii pana la data autorizarii (conform O.G. 99/2.000). S.I.C.E. Sector 2 au demarat cercetarile penale pentru evaziune fiscala. Sectia 7 Politie a dat doua avertismente pe Legea 55/2020.Nota de plata la finalul distractiei: 33.000 lei + suspendarea activitatii + cercetarea penala pentru evaziune fiscala.Acestea se adauga la ancheta penala declansata tot saptamana asta pentru construire ilegala.Eu as zice ca e mai ieftin sa respectam legile. Si mai bine pentru toata lumea", a scris acesta pe Facebook Politia Capitalei a anuntat ca a dat amenzi de peste 120.00 de lei localurilor Bamboo, Loft si Casa di David , care nu respectau restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Autoritatile au anuntat de sambata seara inchiderea clubului Bamboo, in timp ce pentru celelalte doua Directia de Sanatate Publica analizeaza masura inchiderii, dat fiind ca au mai fost amendate si in trecut.Controalele au fost facute sambata seara de catre politisti si reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov si Politiei Locale.In cazul Clubului Bamboo din Sectorul 2, Politia spune ca terasa clubului este in concordanta cu legislatia in vigoare, insa echipa de verificare a constatat ca o parte dintre mesele amenajate acolo nu aveau intre ele distanta conform prevederilor legale, motiv pentru care societatea a fost amendata cu suma de 30.000 lei. Totodata, s-a constatat ca firma nu detine autorizatie de functionare, motiv pentru care a fost aplicata o amanda in valoare de 1000 Lei si s-a decis suspendarea activitatii, conform Politiei Capitalei.