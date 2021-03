Primarul Sectorului 2 spune ca va prelua santierul Pasajul Doamna Ghica doar dupa propria analiza: "Am fost uimit astazi de declaratiile lui Nicusor, care a ars niste etape"

Nicusor Dan: In bugetul PMB nu figureaza bani pentru pasajul Doamna Ghica

Mihaiu arata intr-o postare pe facebook ca "am fost uimit de declaratiile lui Nicusor, care au ars niste etape extrem de importante. Inainte sa le cer locuitorilor din Sectorul 2 sa ne angrenam in acest proiect amplu si costisitor, trebuie, inainte si inainte de toate, sa avem o analiza completa a documentatiei si a situatiei din teren"."E adevarat. M-am aratat interesat sa ajut in rezolvarea unei probleme arzatoare din Sectorul 2 - pasajul Doamna Ghica.Avand in vedere ca Primaria Generala nu are fondurile necesare sa finalizeze lucrarile, mi s-a parut de bun-simt sa incerc sa gasesc o solutie de deblocare. Nu putem ramane la nesfarsit cu un santier deschis in mijlocul orasului, care a transformat viata locuitorilor din zona intr-un adevarat cosmar.Totusi, asta nu inseamna ca nu analizam serios lucrurile inainte. Am fost uimit astazi de declaratiile lui Nicusor, care au ars niste etape extrem de importante.Inainte sa le cer locuitorilor din Sectorul 2 sa ne angrenam in acest proiect amplu si costisitor, trebuie, inainte si inainte de toate, sa avem o analiza completa a documentatiei si a situatiei din teren. Autorizatia de construire, proiectul tehnic cu toate modificarile ulterioare, contractul de lucrari impreuna cu graficul de executie, procesul verbal de receptie - toate trebuie sa fie clare si incontestabile inainte sa ne asumam aceasta investitie. Nu vreau sa acoperim vreo ilegalitate facuta sau lasata mostenire de Firea.Preluarea unui santier aflat in desfasurare ar fi o premiera pentru administratia din Bucuresti. Nu s-a mai facut niciodata. Drept urmare, intregul proces trebuie sa fie complet legal si transparent. Altfel nu se poate.Ca fapt divers, as fi preferat ca declaratiile sa vina dupa ce ajungeam impreuna la o concluzie, dar nu mai conteaza. Important e acum sa gasim o solutie si sa incheiem cat mai rapid un santier care sta blocat si creeaza multe neplaceri pentru locuitorii din Sectorul 2", a scris acesta pe pagina lui de Facebook Edilul Nicusor Dan a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Municipiului Bucuresti ca a avut "o discutie cu primarul Sectorului 2, care si-a aratat, de principiu, disponibilitatea de a prelua pasajul de la Doamna Ghica. De aceea in proiectul de buget, asa cum este el acum, nu figureaza bani din partea PMB pentru Doamna Ghica, mai putin datoriile pe care deja le avem si pe care vrem sa le platim".